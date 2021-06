SRBIJA KLJUČALA NA PLUS 43! U Beogradu nije bilo ovako toplo prethodnih STO GODINA, u celoj zemlji PADALI TEMPERATURNI REKORDI

U hladu 43 stepena! Toliko je juče u 15.00 časova, termometar pokazivao u Banatskom Karlovcu.

Samo dva stepena "hladnije" bilo je u Negotinu, Kraljevu i Leskovcu... U Beogradu je juče, kako je, za "Novosti", potvrdio meteorolog Nedeljko Todorović, oboren temperaturni rekord od 18. juna 1918. Tada je u prestonici izmereno 38, a juče u 16 časova 0,2 stepena više. Osim na planinama, a posle podne i u drugim krajevima, gde je bilo lokalnih pljuskova i grmljavine, Srbija je juče "ključala" pod naletom visoke temperature, u jednom od najtoplijih dana u poslednjih stotinak godina. Gradovi su bili gotovo pusti, a njihovi žitelji ili na poslu ili na kupalištima i bazenima gde su pokušavali bar malo da se rashlade.

U Kraljevu je već oko podneva živa "premašila" 35 stepeni, a utočište od paklenog dana mnogi su potražili na gradskom bazenu, plažama na Ibru i obližnjim rečicama. Ipak, većina je ispunjavajući svoje obaveze bila na radnim mestima: u klimatizovanim ali i neklimatizovanim kancelarijama, na terenu, gradilištu, pored pijačnih tezgi, u objektima uslužnih delatnosti. Radnici na jednom od kraljevačkih gradilišta, kako kažu, rade punom parom uz češće pauze za osveženje i predah u hladovini.

Uz plus 41, Negotince je juče "morila" i visoka vlažnost vazduha, i do 45 procenata, pa su se građani žalili na "nepodnošljivo" vreme. No, i pored toga, lekari Hitne službe beležili su uobičajeni broj pacijenata, uglavnom hroničnih.

- Više ih je noću nego danju. Nije bilo slučajeva toplotnih udara, niti drugih drastičnijih posledica direktnog izlaganja suncu - kaže dr Aleksandra Paunović, načelnica Hitne službe negotinskog Zdravstvenog centra.

Na istoku Srbije, najteže je juče bilo putarima na mnogobrojnim deonicama od Kladova do Knjaževca, Donjeg Milanovca i Majdanpeka, koji saniraju puteve i postavljaju vreli alfalt i na tropskim temperaturama.

Gotovo sablasno prazne ulice bile su i u Valjevu, Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici, Požegi, Kragujevcu i drugim gradovima gde su temperature dostigle 38. i 39. podelak. Taktika je bila da se nigde ne izlazi, ako se ne mora. Mnogi su, nažalost, morali da na suncu čekaju ispred banaka, pošta, policijskih stanica, u skladu sa preporučenim epidemiološkim merama.

Najhrabriji u Kragujevcu, bili su prodavci koji robu prodaju u blizini pijace koja se renovira.

- Malo je kupaca danas, a mi se sklonimo ispod suncobrana, nađemo neki zaklon iza zgrade - pričaju prodavci.

MNOGO POSLA ZA HITNU POMOĆ

Hitna pomoć u Beogradu i juče je imala pune ruke posla. Poziva je bilo mnogo, a intervencija na terenu 88. Prema rečima dispečera Hitne pomoći, obim posla je mnogo povećan, a najčešće su se javljali hronični bolesnici. Tropske tempereture i neadaptiranost građana na vrelinu, od utorka su lekarima u prestonici "doneli" mnogo više posla.