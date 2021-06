JOŠ SAMO KOMBINOVANI TEST! Danas se završava prijemni ispit za srednje škole, u nedelju preliminarni rezultati

Nakon testa iz srpskog jezika i matematike mali maturanti danas će imati kombinovani test kojim se završava prijemni ispit za upis u srednje škole.

Sudeći po bodovima koje donosi, kombinovani test je najzahtevniji jer se na njemu može osvojiti maksimalno 14 poena ili bod više u odnosu na test iz srpskog jezika ili matematike.

Ipak, kombinovani test bi ove godine trebalo da bude lakši nego prethodnih zbog toga što su mali maturanti pohađali uglavnom onlajn nastavu usled vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom korone. To je , uostalom, najavio i ministar prosvete Branko Ružić.

Sama struktura testova je takva da će biti mnogo više nego ranije onih pitanja na zaokruživanje i u tom smislu je lakše. Uvek je intencija da završni testovi budu lakši od probnih završnih testova koji su održani 9. i 10. aprila - rekao je Ružić.

Poeni sa prijemnog

Đaci na prijemnom ispitu mogu da osvoje maksimalno 40 bodova na tri testa: srpski/maternji, matematika i kombinovani. Međutim, ne donosi svaki test isti broj bodova: srpski/maternji jezik i matematika garantuju po maksimalnih 13 poena, a kombinovani čak 14.

Svaki od testova završnog ispita imaće 20 pitanja. Svaki tačan odgovor donosi učeniku jedan poen, dakle najviše 20 u ukupnom skoru. Broj poena iz srpskog i matematike množite koeficijentom 0,65, a broj bodova sa kombinovanog testa koeficijentom 0,7, kako biste dobili bodove koji se računaju pri upisu u srednje škole.

Bodovi iz osnovne

Đaci iz škole mogu maksimalno da prenesu 60 bodova, a računa se samo uspeh ostvaren u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Računanje je jednostavno, zbraja se prosek ocena na kraju sva tri razreda i množi se sa četiri. Za vukovce bi to bilo 5.00 + 5.00 + 5.00 x 4. što daje maksimalnih 60 bodova. Neko drugi ko je imao 4,50 + 4,50 + 4,50 X 4 na maturski ispit bi krenuo sa 44 boda.

Preliminarni rezultati u nedelju

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 27. juna, a konačni 2. jula. Popunjavanje liste želja elektronskim putem preko portala mojasrednjaskola.gov.rs je od 26. juna do 3. jula, a popunjavanje i predaja liste u osnovnoj školi, kao i unos u bazu podataka neposredno u osnovnoj školi - 3. i 4. jula 2021. godine.

Raspodela po školama 11. jula

Zvanični rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima biće objavljeni 11. jula.

Na završni ispit izlaze svi učenici osmog razreda, pa i oni koji su polagali prijemni ispit za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola, polaznici programa funkcionalnog obrazovanja odraslih, kao i učenici koji su prethodnih godina završili osmi razred, a do sada nisu polagali završni ispit.

Svi upisuju srednju školu

Takođe, ono što bi moglo da umiri buduće srednjoškolce jeste da u srednjim školama ima više slobodnih mesta nego svršenih osnovaca što znači da će se svi upisati.

Ja ne znam da li to roditelji i učenici znaju, ali već godinama unazad imamo više slobodnih mesta u srednjim školama nego što ima osnovaca tako da će se svi na kraju upisati negde. Zato se i prave one liste želja sa po 13 predloga - rekla je za Jasana Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Ipak, iako će svi osmaci upisati srednje škole i možda ne onu koju su planirali, Janković je zabrinuta zbog količine znanja koju osnovci nose, a smatra i da ovakva mala matura nije dobar način.

- Imali smo godinu dana onlajn nastave, a jedno vreme i bez ikakve nastave. Možemo samo da kažemo da su deca mnogo izgubila, tu je mnogo izgubljenih lekcija. Tu je dosta i velikih rupa u znanju i pitanje je kako ćemo sve to nadoknaditi. Zato smo mi kao Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije predložili ministarstvu da ove godine ne bude kombinovani test, baš iz ovih razloga o kojima sam pričala. Takođe, takav ispit posle ovah godinu i po dana je veliki stres za đake. To su onda i u ministarstvu shvtili pa su poručili da će test biti lakši. To je loš put, jer tako poručujemo deci da je bitno samo zadovoljiti formu, a suština nam promiče - objašnjava Janković.