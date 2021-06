Izuzetno retki i snažni tornado noćas je opustošio jug Češke, ostavivši iza sebe pet žrtava, više stotina povređenih i na hiljade uništenih domova. Katastrofalna nepogoda šokirala je ne zamo tu zemlju, već i ostatak kontinenta, a mnogi se pitaju kako je moguće da se tornado desio na evropskom tlu.

Olujno nevreme koje je pogodilo Srbiju posledica je nailaska hladnog vazduha iz Zapadne Evrope koji potiskuje topao koji nam je proteklih dana stizao iz Afrike. Iako je prolazak "hladnog fronta" prouzrokovao i tornado u Češkoj, ta ekstremna vremenska nepogoda ne očekuje se i u našoj zemlji. Bar ne ove godine.

Dok najviša dnevna temperatura u pojedinim delovima Srbije doseže do oko 40 stepeni Celzijusa, nad nekim mestima zemlje nadvijaju se tamni oblaci. U Čačku je u četvrtak pala obilna kiša, koja se čak pretvorila u grad, a vetar je duvao toliko jako da je iščupao hrast iz zemlje. Slične slike mogle su se videti i u Novoj Varoši, Lučanima, Ivanjici…

Haotično vreme nije pogodilo samo našu zemlju. Najamnje petoro ljudi je poginulo, a više od 200 je povređeno u tornadu koji je, takođe u četvrtak, prošao kroz Češku. Najpogođenija su sela Lužice, Mikulčice, Moravska Nova Ves i Hruški.

Hoće li tornado pogoditi i Srbiju

Meteorolog RHMZ-a Nedeljko Todorović objašnjava da su pljusak, grad i grmljavina normalne pojave tokom leta, jer su posledica nailaska tzv. „hladnog fronta“, tj. hladnog vazduha koji želi da potisne topao.

- Kad hladan vazduh nailazi na toplu sredinu, region, onda su tu najveći i najburniji procesi u atmosferi. Da li je to Češka, Skandinavija, Rusija, Grčka ili Srbija – nije bitno. Hladan vazduh se upravo nalazi u oblasti Alpa i Srednje Evrope i zato je tu bilo najžešćih grmljavinskih oblaka. Kod nas je juče bila prethodnica, dva, tri oblaka, naznaka da se povećava nestabilnost koja će danas biti izraženija nego juče. Uveče već stiže hladan vazduh kod nas, hladni front - ističe Todorović.

- To je ekstreman događaj, a prognoziranje takvog događaja je skoro nemoguće. Zavisi od tipa pojave. Kao kada su 2014. godine bile poplave, to može da se prognozira. RHMZ je pet, šest dana unapred najavio da će biti obilnih kiša. Kad je lokalno, izolovano, kao pojedini oblak, to je nemoguće. To niko u svetu ne može. To se sve prati, radarski i satelitski, ali ne zna se da li on može da dostigne tu ekstremnu vrednost, pa da pređe u tornado - napomnje Todorović.

Profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu Vladimir Đurđević pojašnjava da su temperature u Srbiji ovih dana bile visoke jer je u našu zemlju stizao topao vazduh sa severa Afrike, dok su u Zapadnoj Evropi bile niže od očekivanih.

On kaže da bi rizik od intenzivnog olujnog nevremena u Srbiji rastao ako bi se u narednim danima hladan vazduh sa Zapada kretao prema našoj zemlji, jer bi nam na taj način približavao zonu nestabilnosti između toplog i hladnog vazduha.

- Prema trenutnim prognozama to se ne vidi, ali to ne znači da u budućnosti mi ne možemo da budemo na toj rizičnoj liniji jakih nepogoda. Događaj, poput onog u Češkoj, moguć je i kod nas. To ne znači da će to da se desi ove ili sledeće godine, ali u narednom periodu, kako se bude klima menjala, u sve većem riziku smo da u narednih 10, 15 godina vidimo sličan događaj i ovde - predočava Đurđević.

Posledica klimatskih promena

Đurđević ukazuje na to da su sve češće i izraženije ekstremne vremenske neprilike posledica klimatskih promena:

Pitanje je samo kome je šta i kada servirano od tih ekstrema. Neki put dobijemo toplotni talas, neki put poplave, a neki put jaku oluju. Potencijalno možemo da dobijemo i tornado, kao što se desilo u Češkoj, ali tačan raspored tih dešavanja, ne samo ovog leta, nego i u narednim godinama ne možemo da znamo.

Prema Todorovićevim rečima, tornado se u našoj zemlji prosečno stvara dvaput godišnje, a poslednji je pre dve, tri godine prošao kod Avale, potom preko Pančeva, da bi otišao ka Banatu. Ipak, on naglašava da je tornado u Srbiji – retka pojava.

Zbog nailaska "hladnog fronta", u Srbiji se večeras očekuju pljuskovi, grmljavina i pad temperature, prvenstveno u Vojvodini, a potom i u Zapadnoj Srbiji i Beogradu. Sutra bi nevreme trebalo da se preseli u centralni i južni deo zemlje, a maksimalna dnevna temperatura trebala bi da bude oko 30 stepeni.