Dekan Medicinskog fakulteta: "CEPIVO JE EFIKASNO, MLADI DA SE VAKCINIŠU"

Novoizabrani dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu Lazar Davidović rekao je za medije da je očekivao da će do sada biti vakcinisan veći broj građana, ali i da postoje brojni dokazi za efikasnost vakcine. Poručio je da za vreme ekstremno povišenih temperatura, oni koji znaju da imaju vaskularnu bolest treba da se čuvaju, ali i da što pre reše svoj zdravstveni problem. Na mesto dekana stupa 1. oktobra, a svoj izbor vidi kao veliku čast, ali i veliku obavezu.

Prof. dr Lazar Davidović, direktor Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju UKC Srbije i novoizabrani dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, rekao je da su, kada su temperature bile ispod proseka, dolazili pacijenti sa simptomatskim i rupturiranim aneurizmama aorte, a da se poslednjih dana javljaju pacijenti sa akutnim moždanim udarom.

- U situacijama ekstremno povišenih temperatura, oni koji imaju neku vaskularnu bolest za koju znaju, moraju se čuvati izlaganja njima, moraju se čuvati psihofizičkog stresa i naravno, trebaju svoj vaskularni problem rešiti kako ne bi došli u situaciju da im je potrebna hitna operacija, kada je ishod, ipak neizvesniji - naveo je Davidović.

Dodao je da su tokom pandemije radili u smanjenom kapacitetu, ali da se hitni i hronični pacijenti nisu odlagali, a da sada dolaze i oni pacijenti čija bolest ne trpi veća odlaganja.

"Vakcina je efikasna, očekivao sam veći broj imunizovanih"

Govoreći o vakcinaciji, Davidović je naveo da je, kada je vakcinacija počela u januaru, očekivao da će do početka jula biti vakcinisan znatno veći broj ljudi u Srbiji.

- Vakcina je efikasna i za to postoje brojni dokazi. Navešću jedan koji se odnosi na moju kliniku sa 200 zaposlenih, gde je 75 posto njih vakcinisano, što je po nekim merilima dobro, ali ja nisam u potpunosti zadovoljan. Otkako smo dostigli takav broj vakcinisanih, poslednjih mesec i po dana, imali smo samo jednog novoobolelog među zaposlenima i to osobu koja zbog drugih zdravstvenih razloga nije smela da primi vakcinu - istakao je Davidović.

Dodao je da je pre toga bilo petoro novoobolelih između prve i druge doze vakcine i samo jednog zaposlenog koji se zarazio i pored toga što je vakcinisan.

- Glavni i jedini simptomi su mu bili gubitak osećaja čula ukusa i mirisa, što će reći da je vakcina pokazala svoju efikasnost. Zato pozivam sve one koji to nisu učinili da se vakcinišu. Nadležni kažu da su među njima uglavnom mladi. Dakle, oni bi trebalo da se vakcinišu, ne samo zato da bi išli na letovanje, već da bi krenuli regularno u srednju školu i fakultete, a to će onda biti bezbednije i za njih i za njihovu okolinu - istakao je Davidović.

"Izbor za dekana je za mene velika čast i velika obaveza"

Profesor Davidović je izabran za novog dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu, a na tu funkciju će stupiti 1. oktobra. Istakao je da je to za njega velika čast, velika privilegija, velika obaveza i veliki izazov.

- Ako ja to budem uspeo da uskladim, onda će to biti kruna moje karijere. Za moje najbliže saradnike i mene, dva glavna programska cilja u narednom periodu biće dalji razvoj medicinske edukacije na svim nivoima i naučno-istraživačkog rada u oblasti biomedicinskih nauka - kazao je Davidović.

Istakao je da će nastojati da uspostave kontinuitet sa prethodnim periodom, zbog izuzetnih rezultata koje je postigao trenutni dekan profesor Nebojša Lalić sa svojim saradnicima postigao i da će to biti polazna osnova, ali i standard koji neće lako dostići.

- Fakultet mora biti spreman da se promptno prilagođava novonastalim okolnostima, jer pandemija je pokazala koliko su nepredvidljive okolnosti u kojima se mora živeti, a ukoliko su u pitanju medicinski izazovi, fakultet ima dvostruku obavezu – da u tim okolnostima funkcioniše i da dâ svoj doprinos rešavanju problema, kako kroz edukaciju onih koji to treba da urade, tako i kroz iznalaženje rešenja naučno-istraživačkim radom, od bazične preko preventivne do kliničke medicine - rekao je Davidović.

Dodao je da se trenutno na Vaskularnoj klinici usavršava jedan lekar iz Italije.

Profesor Davidović je rekao da će nastaviti da radi na Vaskularnoj klinici, ali da će zamoliti direktora UKC Srbije da ga razreši sa mesta direktora klinike, pošto, kako je naveo, ne može da radi dva tako odgovorna posla.

"Mladi imaju privilegiju i šansu da rade u našem zdravstvenom sistemu"

Istakao je da mladi koji završavaju studije medicine u Srbiji imaju privilegiju i šansu da rade u našem zdravstvenom sistemu.

- Pozdravljam odluku nadležnih, pre svega Ministarstva, što u poslednjih nekoliko godina po ubrzanom postupku prima one najkvalitetnije, nudeći im šansu da rade ovde, da svoje znanje pokažu ovde, a ne da idu u inostranstvo. Moramo nastaviti sa tim trendom, što će značajno povećati kvalitet lečenja - naveo je Davidović.

Pozvao je mlade da pokušaju da se iskažu u svojoj zemlji, pošto je to, kako je naveo, moguće.