Veliko Gradište: Još jedna generacija najboljih učenika nagrađena za uspeh!

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić je, u prisustvu predstavnika lokalne samouprave i direktora škola, dodelio nagrade najuspešnijim učenicima i njihovim nastavnicima u protekloj školskoj godini.

Ove godine, među najboljima su trideset petoro dobitnika diplome “Vuk Karadžić“, od kojih četvoro đaka generacije. Rezultati su stigli i sa republičkih takmičenja – za 1. mesto u odbojci, džudou i solo pevanju, za 2. sa Književne olimpijade, iz džudoa i karatea i za 3. iz Srpskog jezika i džudoa. Za njihov uspeh nagrađeni su nastavnici, odnosno trener, a nagradu su primila i dva najbolja studenta iz ove opštine.

Predsednik Dragan Milić čestitao je dobitnicima nagrada na ostvarenom uspehu u ime čitave opšptine: “Meni je srce puno kada vas vidim kako ste lepi, zdravi, pravi i kada znam koji ste uspeh postigli. To je ogroman rad. Iza toga stojite, pre svega, vi, vaši nastavnici i direktori, vaši roditelji. Naravno, jednim delom i opština u kojoj živite. Mi ćemo i dalje da nastavimo, jer smo procenili da je to jedna od najboljih investicija. Mislim i na sport i da je to ulaganje u zdrav život, u budućnost. Imamo mnogo neasfaltiranih ulica, imamo trista stvari da završimo, ali mislim da ulaganje u decu, u obrazovanje dece, je najbolje ulaganje koje će kad-tad da se vrati, višestruko.“

On je istakao i da prosvetni radnici i direktori dobro rade svoj posao, a da se opština trudi da kroz obezbeđenje uslova u školama – kroz kabinete, vannastavne aktivnosti, sale za fiskulturu, kakva je i nova u dečjem vrtiću, učenici imaju što kvalitetniju nastavu.

“Velika je čast što sam izabrana da danas, ovde, pred vama govorim. Pre svega, želela bih da se u ime svih nagrađenih učenika zahvalim opštini Veliko Gradište na ovim nagradama koje nam danas dodeljuje. Mnogo znači kada znamo da neko vidi i prepoznaje naš trud i da nagrađuje naše uspehe.“, reči su Emilije Đokić, đake generacije Srednje škole “Miloje Vasić“. Ona je napomenula i da je počastvovana što je pohađala srednju školu u Velikom Gradištu, kako zbog najuspešnijih učenika tako i zbog podrške svoje razredne i svih profesora. “Još samo jedno pitanje ostaje za kraj: Na koji način se možemo odužiti svim ovim ljudima i ovom gradu na svemu što su do sada za nas učinili? Ja mislim da za to postoji samo jedan način, a to je da nastavimo da se trudimo i da budemo ponos vog grada, da budemo još bolji ljudi i da pokušamo da stanemo rame uz rame sa svim onim velikim ljudima koji su do sada i koji i dalje čine srž istorije ovog grada.“, poručila je Emilija.

Opština je nagradila đake generacije vaučerima za kupovinu tehničke robe u iznosu od 35.000 dinara, a njihov uspeh istaknut je i na gradskom bilbordu. Vaučerima za kupovinu tehničke robe nagrađeni su i učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima i to za prvo mesto u visini od 35.000 dinara, za drugo 27.000 dinara i za treće mesto 20.000 dinara. Đaci sa osvojenim mestima na republičkim takmičenjima u sportu nagrađeni su kompletom sportske opreme u vrednosti od 23.000 za prvo mesto, 20.000 za drugo i 15.000 dinara za treće mesto. Svima njima su obezbeđene i sezonske karte za “Silver lejk“ akva-park.