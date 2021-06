KLIMA UREĐAJ DUPLIRA RAČUN ZA STRUJU: Evo kako da vam računica bude manja

Vreli dani usijali su stanove, a sav trud da se oni rashlade - usijaće i račune. I to one za struju.

Prema podacima "Elektrodistribucije Srbije" potrošnja najtoplijeg dana ovog meseca bila je skoro jednaka zimskoj. Građani koji domove rashlađuju deset i više sati, svakog dana, skoro da bi mogli da dupliraju mesečni trošak za struju. Pirkanje iz klime, kada bi se ostalo u "zelenoj" tarifi, koštalo bi nepune 2.000 dinara mesečno, ali za one koji troše samo "crvene" kilovate i čak 7.680 dinara.

"Elektroprivreda Srbije", na svom sajtu potrošačima nudi savete o izboru uređaja. Prema njihovoj računici, jedan sat rada klime "dvanaestice" mesečno troši od 30 do 40 kilovat - sati, zavisno od energetskog razreda, što je od 192 do 768 dinara. Ukoliko ta klima radi deset sati dnevno, znači da je račun "teži" od 300 do 400 kilovat-sati. U višoj, dnevnoj, "zelenoj" tarifi to je od 1.920 dinara do 2.560 dinara. Ukoliko je potrošač u "plavom", ovaj tempo hlađenja će ga koštati od 2.880 dinara do 3.840. Ko je zaglibio u "crvenu" tarifu deset sati klime, mesec dana, platiće od 5.760 do 7.680 dinara. Računica je manja, ukoliko građani klime pale noću, jer se tada kilovat-sat plaća od 1,6 dinara u "zelenoj", preko 2,4 u "plavoj", do 4,8 dinara u "crvenoj" zoni.

Potrošnja klima-uređaja zavisi od njegove snage, režima rada, vrste kompresora, starosti, energetskog razreda.

- Klima-uređaj snage 3,5 kilovata, u punoj snazi, maksimalno troši oko 1,2 kilovata struje - tvrde majstori za klime.

- Moderni uređaji koriste inverterski kompresor, što znači da ne rade neprestano punom snagom, tako da i ta potrošnja pada u periodu kada održava postignutu temperaturu. Sve u svemu, nije lako izračunati koliko će rad klime na kraju koštati. Potrošnja zavisi od starosti uređaja, izolacije stana ili kuće. Od toga zavisi koliko će brzo dostići željenu temperaturu i koliko će je dugo samo održavati.

Letnja žega tako potrošnju struje približi onoj u najhladnijim mesecima godine.

- Sve intenzivnije povećanje potrošnje električne energije tokom letnjih meseci, pre svega zbog upotrebe rashladnih uređaja, dovode do situacije da su opterećenja distributivnog sistema tokom letnjih meseci približno ista onima koje postoje tokom zimskih meseci - kažu u "Elektrodistribuciji Srbije".

Iz "Elektroprivrede Srbije" poručuju da njihov sistem radi stabilno i pouzdano, a da se proizvodnja uglja i električne energije odvija u skladu sa planom.

Autor: