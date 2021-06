NEZAPAMĆENA OLUJA U ČAČKU! Meštani očajni: 'Najteže je kad gledaš kako sav tvoj trud nestaje!'

Dok se veći deo Srbije muči sa tropskim temepraturima, meštani voćarskih sela u okolini Čačka već nekoliko dana se u poslepodnevnim satima bore sa nevremenom koje im pravi ogromne probleme.

Jak vetar čupao je drveće iz korena, što je u pojedinim selima prouzrokovalo kvarove na elektro mreži, pa su meštani pojedinih sela satima bez električne energije.

Veliku štetu nakon olujnog nevremena sabiraju i voćari, koji umesto sa grana plodove svog truda sada kupe po zemlji. Krupan, intenzivan grad koji je u dva navrata padao duže od dvadeset minuta potpuno je uništio preostali rod trešanja i višanja pa je berba ovog voća završena pre vremena.

"U pojedinim voćnjacima šteta je 100 odsto. Najveći gubici su svakako ma voću čija je berba u unom jeku, a to su trešnje i višnje. Voćari iako su zagazili u voćnjake odustali su od berbe, a gajbice vratili hladnjačarima. Nema više berbe, ta roba koja je ostala na stablima već sada je trula, nema preostalog ploda koji nije pretrpeo neko oštećenje. Nakon dva dana nevremena možemo reći da je selo pretrpelo ogromne gubitke", izjavio je za RINU Aleksandar Stojanović voćar iz sela Miokovci.

Potpuno desetkovan rod jabuke, štete u pojedinim voćnjacima i do 100 odsto

Osim na voću koje je već sazrelo i bilo u fazi berbe, grad je poprilično oštetio i voće koje tek treba da sazri, najviše na kajsiji i jabuci. Rod kasjije svakako je bio slab zbog prolećnog mraza, a nakon grada potpuno je deetkovan pa voćari kažu da sa jednog stabla neće moći da naberu čak ni kilogram zdravih žutih plodova. Za razliku od kajsije, jabuka je rodila odlično, ali pitanje je šta će ostati nakon junskog nevremena.

"Oluja, grad i obilne padavine napravile su ogromne štete u našim voćnjacima, jabuke su najgore prošle. Vetar je lomio čitava stabla i izvaljivao iz zemlje. Ono što je ostalo sve je gradobitna roba sto odsto, nema prve klase, a verovatno ni druge. Sve ćemo morati dati u industriju, kazane za rakiju i pekmeze. Ono što je najgore u ovoj situaciji je da dok nas nije zadesilo nevreme, rod je bio kao srećnih godina i kvalitet je bio perfektan. U ovo sada vreme jabuka je dostigla do 45 milimetara veličine, što znači da bi do berbe opušteno mogla dostići veličinu preko 70 milimetara u plusu što je kalibar za inostrano tržište. Rod je bio fenomenalan, urađeno je sve što treba, ali ovo je bila viša sila iz neba, protiv nje se ne može", kaže Ivan Topalović iz sela Miokovci.

Ovi voćari osigurali su svoje zasade, ali ono što im se isplate osiguravajuće kuće ne može da se poredi sa onim što bi zaradili od prodaje voća.

"Osiguranje je nužda, u slučaju ovakvih situacija isplaćuju redovno, ali nikada ne može da pokrije ceo trošak koji bi domaćin jedan mogao da zaradi za sezonu. To je poput infuzije, koja ti samo pomogne da preživiš i da vratiš neka ulaganja koja si utrošio u toku godine, bukvalno da se pokriješ na nulu i to je to", rekao je Stojanović.

Nezapmaćena oluja praćena jakim gradom i vetrom veliku štetu pričinila je i na stamebnim objektima. Napukli su crepovi u brojnim domaćinstvima, kao i oštećeni pomoćni objekti i automobili. Velike štete od nevremena pričinjene su i u opštinama Ivanjica i Arilje.