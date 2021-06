OPREZ! Ovo nikako NE SMETE KONZUMIRATI NA TROPSKIM VRUĆINAMA - Veliki je neprijatelj organizmu!

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, upozorava da konzumiranje alkohola na visokim temperaturama obara krvni pritisak, smanjuje dotok krvi u mozak što osobu čini razdražljivom, konfliktnom i agresivnom.

- Na ovako ekstremno visokim temperaturama koje grizu na samom početku leta treba voditi računa o ishrani i o unosu tečnosti. Alkohol se ne sme uzimati ni pod razno, jer je on najveći neprijatelj organizmu na ovakvom vremenu - rekla je za dr Šehić.

Ona objašnjava da alkohol dodatno širi krvne sudove, obara krvni pritisak što direktno smanjuje dotok kiseonika u mozak. - Kako mozak nije dovoljno nahranjen kiseonikom on radi na "rezervi". To čini ljude razdražljivijim, eksplozivnijim, nestrpljivim, konfliktnim toliko da sitnica može da dovede do agresije i do nasilja što za ljude u okolini alkoholisane osobe može predstavljati rizik.

Takođe, alkohol u organizamu pojede sav šećer i dovodi do hipoglikemije. - Zbog toga ljudi završe na glukozi. Kako je smanjena ishrana mozga šećerom dolazi do hipoglikemije i osoba postaje psihotična. Ne mora da bude alkoholičar, dovoljna je mala količina alkohola da dovede do ovoga. Pored toga alkohol izaziva pospanost, omamljenost i otupelost refleksa. Alkohol je kao gorivo koje pregrejava organizam, pa tako pregrejane ili zagrejane osobe ne znaju kako i šta rade - naglasila je dr Šehić.

Ona ističe i to da je uzimanje alkohola na javnim kupalištima jako opasano jer kada zagrejan organizam uleti u ledenu vodu, jer ga alkohol "nosi" to dovodi do poremećaja srčanog ritma i takva osoba obično ni ne ispliva iz vode.

