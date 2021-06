ZAŠTO SMO SVE AGRESIVNIJI OVOG LETA? Struka je podeljena, ali je činjenica da je NASILJA SVE VIŠE!

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36.

Eskalacija nasilja poslednjih dana prema ženama poteglo je pitanje da li vrućina stvarno može da nam pomuti razum i učini nas agresivnijima.

Vesna Stanojević, koordinator Sigurne kuće smatra da vreme ima veze sa pojačanim brojem nasilja ovih dana.

- U noći između subote i nedelje imali smo dva prijema u Sigurnu kuću. Pritisak i na Sigurnu kuću je veliki, SOS telefoni su usijani, mislim da vreme ima veze sa tim.

Sa druge strane, psiholog Ivana Perić kaže da nije naučno dokazano da vrućina ne podrstiče agresiju, već da su presudni drugi životni faktori. - Povećan nivo frustracije, posao, finansije, pre su sve te stvari uzrok ispoljavanja besa prema ženama nego vrućina.

Podsećanja radi, Nikola V. (34) na Adi Ciganliji je brutalno udario devojku D. T. (36) nogom pred brojnim posmatračima. On je priveden i određeno mu je zadržavanje od 30 dana na zahtev tužilaštva. Žrtva je odbila da Nikolu tereti za napad i ode na lekarski pregled.

A. K. (24) priveden je pošto se pojavio snimak koji je nastao na Voždovcu 11. juna, a na njemu se vidi kako mladić devojku udara nogom u predelu stomaka, ona pada na zemlju, dok on odmah seda u kola i odvozi se. On je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 časova, posle čega je, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36.

