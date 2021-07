MINISTARKA MATIĆ ZA PINK O UKIDANJU ROMINGA: Telefoniranje, SMS poruke i internet kao kod kuće, ali postoji jedno malo OGRANIČENJE (VIDEO)

Od danas se na teritoriji Zapadnog Balkana ukida roming, a evo kakva je situacija za mobilni saobraćaj u Grčkoj.

Roming između Srbije, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od danas će zvanično buti ukinut, a izuzetno značajna stvar je i ta što će za građane Srbije cene telefoniranja u romingu sa Grčkom biti niže od 50 do 90 odsto.

Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, izjavila je da je ovo dobra vest, kako za državljane naše zemlje, tako i za države obuhvaćene ovim dogovorom. Pojašnjava da će se telefoniranje u inostranstvu naplaćivati kao u domaćem saobraćaju, te je ovo olakšavajuća stavka tokom putovanja.

- Ovo je sjajna vest, opustite se, šaljite poruke i razgovarajte, a cene su kao u domaćem saobraćaju gde god da se nalazite – kaže ministarka za Pink.

Dodaje da ipak postoji jedno ograničenje kako bi se sprečile zloupotrebe sporazuma.

- Ako, recimo, dođete iz Crne Gore, ovde kupite SIM karticu i vratite se u Crnu Goru, kartica ima rok korišćenja od najviše četiri meseca. Ovo je važno kako bi se sprečile zloupotrebe. oramo svi imati domicilne kartice, poenta je ovog sporazuma da svi koji putujemo iz poslovnih, porodičnih ili turističkih razloga imamo mogućnost da komuniciramo bez opterećenja, ali da to ipak ne zloupotrebimo, moramo zaštititi interese operatora koji tu posluju - rekla je ona.

Roming u Grčkoj znatno jeftiniji

Kada je reč o romingu u Grčkoj, ministarka objašnjava da je sporazum sa ovom zemljom potpisan tek ove godine, a da je sporazum o ukidanju rominga između Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije i Albanije potpisan još 2019. godine, a za njegovu implementaciju trebalo je da prođu dve godine.

- Ukidanje rominga u Evropskoj uniji trajalo je deset godina. Sa Grcima smo došli do povoljnih cena, od 50 do 99 odsto, izuzetno je veliko sniženje. Naši operatori su zaista bili više nego spremni da izađu u susret i da svoje cene znatno umanje. Ali, naravno, i druga strana, Grčka, je tu važna, njihovi operatori su bili ogrtaničeni pravilima EK i EU, očekujemo da će se nastaviti snižavanje sve do ukidanja. Od 50 do 99 imamo sniženje, samo građani moraju uvek da provere paket i zavisi kod kog su operatora - rekla je ona.