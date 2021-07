OKO KAMERE PRATI KOMPLETAN TOK: Nova pravila za tehnički pregled vozila počinju da važe OD DANAS

Od danas počinje primena novih pravila za ocenu ispravnosti automobila, a za vozače će, praktično, jedina novina biti snimanje pregleda kamerama. To su sada obavezni da rade svi tehnički pregledi. Poslednje tri godine vozila su fotografisana.

Prvobitno najavljeni oštri kriterijumi iz Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila, koji se odnose na merenje emisije izduvnih gasova i ovalnosti kočnica, odleženi su do 5. jula 2023. godine. Čak i četvorotočkaši koji su proizvodeni sa katalizatorom i prvi put su uvezeni u našu zemlju do danas, a u međuvremenu su ostali bez tog uređaja, imaju rok od dve godine da ga ugrade. To ne važi za one koji se prvi put registruju u Srbiji, nakon ovog datuma. Propisane vrednosti emisije izduvnih gasova nisu menjane i vezuju se za godinu proizvodnje automobila.

Snimanje kompletnog toka tehničkog pregleda znači da više neće biti mogućnosti da se "gleda kroz prste" ni za neke "sitnice" koje ne utiču na bezbednost, kao što je, na primer, komplet prve pomoći sa isteklim rokom trajanja. Kako naši reporteri saznaju, budno oko kamere bilo je glavni razlog što su juče, poslednjeg dana rada po starom sistemu, mnogi vozači pohrlili da urade ocenu ispravnosti četvorotočkaša, što je dovelo do velikih gužvi na brojnim stanicama.

Vlada Marinković iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda (NATEP) ističe da vlasnici koji voze ispravan auto ne treba da brinu, jer neće imati nikakvih problema da prođu proveru.

- Za vozače je sve ostalo isto, jer merenje emisije izduvnih gasova i ovalnosti kočnica neće uticati na ocenu ispavnosti, to je odloženo na dve godine - navodi Marinković. - Te vrednosti će se meriti da bi vlasnici znali koje nedostatke vozila treba da otklone do trenutka kada će početi primena i tih kriterijuma.

Novina je, kako navodi, da će svaki tehnički biti sniman sa najmanje dve kamere, što znači da će se, na primer, neka oštećenja i nedostaci na automobilu bolje videti, nego na fotografijama. On dodaje da vozači to treba da imaju u vidu i da ih isprave.

S druge strane, MUP i Agencija za bezbednost saobraćaja saopštili su da će video-snimanje predstavljati problem samo za tehničke preglede čiji su kontrolori do sada samo fotografisali vozila na liniji, ali ih nisu i pregledali.

- Takvi kontrolori nemaju dovoljno iskustva u obavljanju tehničkog pregleda, tako da im verovatno neće biti dovoljno propisanih 30 minuta da pregledaju vozilo po svim stavkama - ističu iz ovih nadležnih institucija.

Kako Marinković objašnjava, tehnički pregledi su obavezni da čuvaju snimke godinu dana i da ih dostave policiji ukoliko ona želi da proveri podatke o tehničkoj ispravnosti vozila. Nakon prelaznog perioda, biće uspostavljen centralni informacioni sistem koji će, kako navodi, omogućiti da saobraćajna policija uživo prati tok tehničkog pregleda.

Iz MUP i ABS navode da je u Srbiji oko 500 tehničkih pregleda u skladu sa novim pravilnikom, dok je još toliko u procesu za dobijanje novog rešenja i moći će da rade sve dok službena lica utvrde da li ispunjavaju propisane uslove.

REGISTROVANI

U Srbiji je registrovano oko 2,5 miliona vozila, a prosečno, dnevno, oko 10.000 automobila obavi tehnički pregled, odnosno njih 10 po jednoj liniji. Teoretski, u jednoj smeni može proći 16 četvorotočkaša.

Kako navode iz MUP, može se dogoditi da vlasnici koji su čekali poslednji dan da obave proveru tehničke ispravnosti, ne dobiju termin odmah. Zato imaju rok od 30 dana pre isteka registracione nalepnice da to urade.

SITNA OŠTEĆENJA NE UTIČU

Mediji su skoro pisali o problemima vozača čiji auto je ocenjen kao neispravan zbog sitnog oštećenja na plastici "mačjeg oka" i svetla. MUP se tim povodom oglasio i kako ističe, ne može se očekivati da će kontrolori vraćati vozila sa tehničkog zbog najmanjih ogrebotina.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodnom periodu u više navrata naglašavao da sitna oštećenja na vozilu nisu razlog da se oceni kao neispravno - navode u saopštenju. - Kontrolori tehničkog pregleda, koji znaju svoj posao, nikada nisu ni pravili problem ako na limariji postoje ogrebotine ili je staklo na svetlosnim grupama naprslo.