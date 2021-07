RASTU TEMPERATURE! SPREMITE SE, STIŽE NOVI VRELI TALAS: Od danas do petka veoma toplo! EVO KOLIKO STEPENI NAS OČEKUJE!

Od danas do petka u većini mesta biće sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni, saopštio je Republički hidrometorološki zavod.

Danas će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 14 do 21 stepeni, najviša od 34 do 36 C.

I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura oko 21 stepen, najviša oko 36 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 14. jula:

Pretežno sunčano i u toku celog perioda veoma toplo.

Najtopliji dani biće u četvrtak i petak, kada će u košavskom području doći do pojačanja jugoistočnog vetra, a zatim u utorak i sredu sledeće sedmice.

Od subote lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

