VOZAČI, PAŽNJA: Čekaju vas paprene kazne na putu ka omiljenim letovalištima! Zbog ovoga možete ostati bez čak 500 evra!

Mnogi su zbog pauze od godinu dana zbog pandemije zaboravili da nepropisna vožnja može skupo da ih košta u susednim zemljama, naročito u Grčkoj i Bugarskoj.

Pored podsećanja na poštovanje saobraćajnih propisa, stručnjaci upozoravaju da se na put mora ići odmoran i praviti dosta pauza, naročito kada je temperatura visoka.

Prva zemlja kroz koju prolazimo na putu ka Grčkoj je Makedonija, gde su obavezna upaljena svetla, inače je kazna 15 evra, kazna za nevezivanje pojasa je 40 evra, koliko košta i telefoniranje tokom vožnje.

Ako nemate dečje sedište, kazna je 35 evra, a prekoračenja brzine od 45 do 300 evra. Preticanje preko pune linije je takođe 300 evra, kao i prolazak kroz crveno svetlo.

Plaćanje nije u kešu već u banci, pa ćete dodatno izgubiti vreme tražeći veće naselje gde ćete platiti tiket, posle čega ćete dobiti pasoš.

- Da prave pauze na svaka dva sata, bar dva sata kao što ono rade vozači profesionalci koji su obavezni da prave pauze i do četiri sata kako ne bi ugrozili ni sebe ni druge, savetuje profesor Milan Vujanić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

U Grčkoj nevezivanje pojasa staje 350 evra, telefoniranje 100, a prevoz dece van sedišta 350 evra. Prekoračenje brzine u naselju počinje sa 100, a završava se sa 500 evra.

Nedržanje odstojanja na auto-putu je novina u Hrvatskoj i ono košta 150 evra.

- Zbog toga preporučujem da voze na rastojanju, ako ga vremenski opredeljujemo bar tri sekunde, ako ga opredeljujemo prostorno, to je oko 70 do 100 metara pri brzinama od 100 do 120 kilometara na sat, upozorava Vujanić.

Ipak, ako ste se odlučili za letovanje u Bugarskoj, tada vas neposedovanje dela opreme košta deset evra, neupaljena oborena svetla 30 evra, nevezivanje pojasa 25 evra, a preticanje preko pune linije 50 evra.