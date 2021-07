PAKLENO U SRBIJI! METEOROLOZI NOĆAS IZDALI UPOZORENJE: Upaljen narandžasti alarm - Danas temperature opet divljaju, UV indeks OPASNO VISOK

Tropski udar na Srbiju!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je tokom noći upozorenje u kojem se navodi da će u Srbiji danas biti veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni Celzijusa.

Na snazi je na većoj teritoriji Srbije i narandžasti meteo alarm, koji podrazumeva opasne vremenske prilike.

U košavskom području duvaće umeren i jak, jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima - od 18 do 22 metra u sekundi. Uveče će vetar biti u slabljenju, objavljeno je rano jutros na sajtu RHMZ.

UV indeks takođe će danas biti izuzetno visok.

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Po podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, uz promenljivu oblačnost, mestimično se može očekivati kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 17 C do 26 C, a najviša dnevna od 34 C do 37 C. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar umeren povremeno i jak, jugoistočni, uveče u slabljenju.

Jutarnja temperatura oko 26 C, a najviša dnevna oko 35 C. Tokom noći u pojedinim delovima grada, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak.

Vreme narednih dana:

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u subotu biti promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim pretežno sunčano i ponovo toplije, u nedelju i ponedeljak sa ređom pojavom pljuskova, a od četvrtka promenljivo i nestabilno povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.