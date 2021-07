'BOLJE JE KOMBINOVATI VAKCINE, JAVLJAM SE KAO DOBROVOLJAC!' Dr Šekler: Ovo je savet za one koji su primili kinesku

On je podsetio da je još u martu predlagao da se dozvoli treća doza za osobe za koje se ne može dokazati da je njihov organizam nakon dve doze stvorio ikakav nivo antitela.

Ne treba bežati od kombinacije vakcina, izjavio je danas imunolog i virusolog Milanko Šekler i dodao da je uvek bolje kombinovati vakcine, ako je moguće sa različitim sojevima, a ako nije moguće, onda sa različitim platformama.

Šekler je rekao da, kada se priča o trećoj dozi, govori se o pojačanju zaštite kako bi ona bila bolja i dugotrajnija.

Kako je precitirao, to se odnosilo na starije pojedince, muškarce, kod kojih je imunološki sistem oslabljen da je reakcija na vakcinu mnogo slabija nego kod ljudi prosečnih godina i prosečnog zdravlja.

- Pouzdano kažem iz višedecenijskog iskustva, sigurno je bolje da se uradi kombinacija - naveo je Šekler, koji je inače sa Veterinarskog instituta u Kraljevu.

Šekler kaže da ne treba bežati od kombinacije vakcina.

Ako se nemaju podaci o tome, i klinička studija o tome, javljam se da bude dobrovoljac i da nađem 50 ljudi da se ispita kombinacija dve vakcine, primio sam Sinofram i naći ću 50 ljudi da sada prime neku drugu pa da ispitamo reakciju.

On je podsetio da su neke države u svetu počele da daju treću dozu, poput Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su, nakon Sinofarma, davali građanima Fajzer ili Astrazeneku.

Smatra da treba da se vide rezultati i naše studije o efkasnosti vakcina kako bi se videlo "šta smo dobili od vakcine, koliki je procenat zaraženih i koliko je njih bilo hospitalizovano, kakve su simptome imali od pojedinih vakcina, pa da se onda sve to stavi na sto".

- Ubeđen sam da oni koji su primili Sinofarm, sada treba da prime vektorsku platformu, potrebna je samo jedna, ne dve doze, ali nemam dokaz - rekao je Šekler.

Govoreći o Egzitu i žurkama, on je ocenio da je Egzit izgledao kao i svake godine, osim prošle.

- Ako epidemiološki gledamo, principi koji su uspostavljeni pre organizacije Egzita i ono što je dogovreno sa organizatorom bilo je sasvim korektno i ako je to poštovano na način da su unutar koncerta mogli da budu samo vakcinisani, ili sa negativnim testom, ili sa potvrdom da su preležali bolest, onda mislim da, bez obzira na ogromnu gužvu, rizici zaražavanja bi trebalo da su jako mali - rekao je Šekler.

Istakao je da su slični ogledi pod sličnim uslovima vršeni širom Evrope i pokazali su da, ukoliko se primenjuju ovi principi, ili čak samo testiranje, udeo novozaraženih u tim uslovima je potpuno zanemarljiv.

Šekler smatra da je čudno što se isti principi sa Egzita ne primenjuju za slične lokacije, organizatore sličnih događaja u manjim obimima, na splavovima i noćnim klubovima i pita zašto je problem naložiti vladniku da može unutra lokala da primi samo vakcinisane ili dokumentovano prebolele ili sa negativnim testom.

- Kada bi se to tako radilo, rizici od zaražavanja bi bili mininalni. U uslovima gde postoji ograničenje kapaciteta, da se nose maske, da je dobro ventilirana prostrija, to je podložno nepoštovanju i teško proverljivo - rekao je on.