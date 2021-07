NOVI TROPSKI TALAS STIŽE - OVI DELOVI SRBIJE ĆE GORETI OD VRUĆINE! Meteorolog Đurić: Srbija postaje "vrelo ostrvo"

Najtopliji će biti utorak i sreda.

Novi tropski talas se zahuktava, a temperature će ponovo dostići 40. podeok - najteži dan biće ubedljio sreda, premda ni sutra neće biti mnogo svežije.

- Najviša prognozirana temperatura za sredu biće u Nišu - 39 stepeni, ali lokalno je moguće očekivati i 40 stepeni, naročito na području centralne Srbije - kazao nam je meteorolog Đorđe Đurić.

- U većini predela temperature će biti 37-38 stepeni, lokalno i do 40. Imaćemo i košavu. Ali, razlika u temperaturama među gradovima biće samo u nijansama. Možda najtoplije vreme može da se očekuje u Ćupriji i Smederevskoj Palanci, gde su i u prethodnom talasu zabeležene temperature 40 stepeni - kazao je Đurić.

"Pakleno ostrvo" svakako će biti južno od Beograda. Dok će sutra na severu zemlje biti 36 do 37 stepeni, u Beogradu se prognozira 37, ali u Kragujevcu, Kraljevu i Nišu pod 38, dok će Priština imati maksimalnu tmeperaturu 36 stepeni. I na zapadu zemlje prognozira se 38 stepeni.

Čeka nas, potom, tropska noć, sa čak 26 stepeni u Beogradu i 22 na severu zemlje. U toku srede dašak osveženja neprimetno će stići na sever i zapad, gde će biti svežije za stepen-dva, a u Loznici i 3 stepena. Međutim, toplota će se zadržati u Beogradu (38), Kragujevcu (38), Kraljevu (38), Nišu (39), Prištini (38), Negotinu (37).

I četvrtak će biti topao, ali pre svega u centralnim i južnim delovima zemlje, dok će Beograd već imati nešto svežije vreme.

Ipak, na severu i istoku sa blagim padom temperature već u sredu može doći i do padavina, dok će u četvrtak i za vikend moći da odahne cela Srbija. Ipak, ukoliko padavine budu jače, sledi nam vikend bez kupanja.

Podsećamo da je na snazi upozorenje RHMZ na visoku temperaturu koje važi do 15. jula.

- Od utorka do četvrtka, sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. Samo u četvrtak na severu zemlje promenljivo oblačno sa temperaturom od 32 do 34 stepena.

Za Beograd to upozorenje važi do srede.

- U utorak i sredu, sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 36 do 38 stepeni.