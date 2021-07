ČUVAJTE SE, I DANAS PAKLENA VRUĆINA U SRBIJI! Narednih dana biće JOŠ TOPLIJE, a evo kada se očekuje pad temperature!

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 39 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će od danas do četvrtka biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusa, samo u četvrtak na severu zemlje malo svežije sa temperaturom od 32 do 34 stepena, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Danas će biti sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak.

Jutarnja temperatura od 18 stepeni do 24, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.

Sunčano i veoma toplo biće i u Beogradu, uz vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 23 stepena, najviša dnevna oko 37 stepeni.

Vreme narednih dana:

U Srbiji će u sredu veći deo dana biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde pljuskovi i grmljavina. Od četvrtka promenljivo oblačno i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. Moguće su i vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Od petka temperatura u granicama proseka od 25 do 29 Celzijusa.

Biometeorološka prognoza za utorak:

Svim hronično obolelim i osetlјivim osobama se savetuje naročita opreznost, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolјe.

Preporučuje se izbegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, primena adekvatne zaštite od UV zračenja, kao i smanjenje fizičkih napora. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.