NOVA EPIDEMIOLOŠKA MERA U SRBIJI: Svi zdravstveni radnici koji nisu VAKCINISANI obavezni su da urade OVO!

Svi zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani, moraće da urade PCR test na korona virus pre povratka na posao o svom trošku.

Ovu meru već primenjuju pojedine bolnice, a prema najavama uvešće se u svim Kliničkim centrima.

Nevakcinisanom osoblju praktično je uslov za povratak na posao PCR test bilo da se vraćaju sa odmora, slobodnih dana ili bolovanja. Rezultati ne smeju biti stariji od 48 sati i predaju se nadležnom načelniku odeljenja ili rukovodiocu. Ova mera se uvodi jer su zabeleženi slučajevi prenosa infekcije i na osoblje i na pacijente, koji se za sada kreću u malim brojkama međutim, četvrti talas praktično još nije ni počeo.

Mera se uvodi za nevakcinisano osoblje i zbog same prirode delta soja koji je ušao u Srbiju. Teško prepoznatljiva zaraženost u prvi mah daje prostor za prenošenje zaraze. Deta soj daje simptome uobičajene za letnji period i pojavljuje se bez temperature i gubitka ukusa, a što je bio do sada jedan od znakova prepoznavanja inficiranosti. Ovaj soj je do sada najvirulentnija varijanta virusa korona.

Mera obaveznog testiranja pre povratka na posao može delovati kao neprijatna međutim, zaražavanje je grubo rečeno počelo. KBC Dragiša Mišović od juče primenjuje ovu meru. Kako za "Blic" kaže direktor ove ustanove Vlada Đukić mera je doneta kako bi se prenošenje zaraze unutar bolnica svelo na minimum.

- Reč je o komisijskoj odluci i to je jedan od načina da se na vreme zaštite i zdravstveni radnici i pacijenti. Mi na vreme moramo sprečiti udar četvrtog talasa - kaže Đukić.

U Srbiji je od posledica kovida umrlo preko sto lekara. Prema podacima Lekarske komore pre trećeg talasa, dakle do februara ove godine preminulo je 89 lekara, 13 stomatologa i dva farmaceuta - 104 ukupno.

Međutim, zdravstvene ustanove nisu jedine koje pojačavaju mere već će po svemu sudeći doći i do promene režima pri ulasku u zemlju posebno iz država gde je po nekoliko hiljada dnevno zaraženih.

Ovakvi navodi deluju nam poprilično "daleko" jer je činjenica da je leto u Srbiji poprilično mirno i bez mera. Međutim, to nije slučaj sa Evropom.

Pojedine države otišle su korak dalje i uvele obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike, a oni koji se ne vakcinišu ostaju bez posla. Vakcinacija će biti obavezna u Grčkoj od 1. septembra, a osim za zdravstvene radnike, obavezno cepljenje je i za osoblje u domovima za stare. Osoblje u staračkim domovima treba da bude vakcinisano najkasnije do 16. avgusta, a ko ne bude hteo, biće privremeno suspendovan s posla.

Grčka Vlada je to odlučila da bi podstakla više ljudi da se vakciniše dok se naglo širi delta soj virusa i pošto se pokazalo da je 99 odsto bolesnika na respiratorima u bolnicama nevakcinisano.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da će svi zdravstveni radnici u Francuskoj morati da prime antikovid vakcinu do 15. septembra i pozvao sve sunarodnike da se vakcinišu što je pre moguće. U govoru koji je prenosila televizija, Makron je rekao da će svakog ko hoće u restoran, tržni centar ili na neka druga javna mesta, morati da ima specijalne kovid-19 propusnice.

- Imaće do 15. septembra da se vakcinišu, a zatim će biti primenjene sankcije - rekao je Makron izlažući mere čiji cilj je da zaustavi širenje zaraznijeg delta soja korona virusa.