PODIGNUTA PRIPRAVNOST ZBOG PADAVINA! Sektor za vanredne situacije: Može se ponoviti 2014. godina, ima dovoljno ljudi i opreme!

Luka Čaušić, v. d. pomoćnika ministra za unutrašnje poslove i načelnika Sektora za vanredne situacije kaže da su lokalne samouprave upozorene da preuzmu preventivne mere kako bi se rizici od bujičnih poplava sveli na minimum. Napominje da se scenario iz 2014. može ponoviti jer, kako ističe, ni najmoćnije zemlje nisu bezbedne kada priroda pokaže svoju ćud, kao sada u Nemačkoj. Navodi da smo daleko bezbedniji, jer su od 2014. milioni uloženi u ojačavanje i korita i bedema.

Luka Čaušić je rekao da pripadnici Sektora imaju na desetine intervencija koje se tiču otklanjanja granja, crpljenja vode.

- Podigli smo maksimalno pripravnost naših ljudi, a uputili smo i upozorenje lokalnim samoupravama da preuzmu preventivne mere da se smanje na minimum rizici od bujičnih poplava - kazao je Čaušić.

Navodi da ima problema i sa gradom i sa urbanim poplavama, ali za sada nema ugroženih ljudi. Dodaje da su u kontaktu sa kolegama iz RHMZ-a i kolegama iz Srbijavoda i da se prati stanje.

- Кada su u pitanju bujične poplave, ne možete tačno da kažete gde se može to desiti. Ali proteklih meseci smo obišli 55 lokalnih samouprava, dakle deset okruga, tamo gde smo uočili višegodišnje probleme da bi se radilo na preventivi. Republički štab za vanredne situacije je na poslednjoj sednici uputio naloge, pa ćemo sada da pratimo šta se dešava. Preventiva je ono na čemu moramo da radimo, a u operativnom smislu mislim da smo daleko spremniji nego 2014. godine - kazao je Čaušić.

Ima dovoljno ljudi i opreme

Scenario iz 2014. se, kaže, može ponoviti.

- Nijedna, pa ni najmoćnije zemlje nisu bezbedne kada priroda pokaže svoju ćud, kao što je primer u Nemačkoj. U spasilačku službu u Srbiji se decenijama nije ulagalo. Nakon 2014. Sektor za vanredne situacije obnavlja svoje kapacitete, na desetine vozila smo kupili. Da ilustrujem, 2014. smo imali šest timova za spasavanje na vodi, a sada ih imamo 27 - kazao je Čaušić.

U ovom momentu, dodaje, nije potrebno da se ljudi evakuišu.

- Mi ćemo na terenu da izdamo takva uputstva. Da zamolim da kada dođe do ovakve situacije da građani slušaju apele državnih organa. Tako štite i sebe i naše pripadnike koji moraju da dođu da ih spasu, ako oni to ne urade - naveo je Čaušić.

Napominje da ima dovoljno ljudi i opreme.

- Кontinuirano je ulaganje u opremu. Sada radimo na podizanju sistema dobrovoljnog vatrogastva, to je jedna ozbiljna snaga. Daleko smo bezbedniji, od 2014. su milioni uloženi u ojačavanje i korita i bedema. Ali, da potpuno isključimo ovakvu katastrofu, pa svi smo svesni da se klima toliko menja da ne možete da kažete da ste potpuno sigurni, što i vidimo u Nemačkoj i Belgiji - kazao je Čaušić.

Doneta odluka da se nagrade svi vatrogasci u Srbiji

Navodi da nikada ne možete da kažete u kom smeru će ići požari, kao što je onaj na Crnom vrhu.

- Helikopterska služba MUP-a svakako nama pomaže. U ovom požaru je zadimljenost velika i nije efikasno gasiti ga sem prirodnim putem. Tu šišarka može da prebaci liniju odbrane i da se na potpuno novom mestu stvori požar - napominje Čaušić.

Кada vidite vatrogasce da na plus 40 stepeni Celzijusa gase požar u punoj opremi, onda shvatite koliko je to težak posao.

- Ministar Vulin je doneo istorijsku odluku da se nagrade svi vatrogasci u Srbiji. Ja sam mu zaista zahvalan na tome. Tu se pokazuje koliko država ceni njihov trud i rad - kazao je Čaušić.

Кada su u pitanju požari u gradovima, apeluje da se klima-uređaji ne ostavljaju uključeni.

- Кada smo na otvorenom, ne prilaziti u šumi otvorenom plamenu, nikako ne paliti strnjiku, jer pored toga što dolazi do ljudskih žrtava dolazi i do materijalne štete. To je jedan od uzroka požara na otvorenom - zaključio je Čaušić.