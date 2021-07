SNAŽNO NEVREME U CELOJ SRBIJI! Kod Ivanjice pokrenuta klizišta, u Šapcu se ulice pretvorile u jezera!

Nakon nekoliko upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zvoda, snažno nevreme pogodilo je Srbiju, a pljuskovi, grmljavina, grad i olujni vetar već su napravili ozbiljnu štetu u gradovima širom zemlje. Jaka kiša i grmljavina zahvatili su i Beograd ove večeri.

Nevreme u Blacu Ivanjici i Kruševcu!

Snažno nevreme pogodilo je danas opštine Blace, Kruševac i Ivanjicu. Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je oko 17 sati opštinu Blace. Grad velicine lešnika padao je petnaestak minuta i naneo veliku štetu poljoprivrednim kulturama.

Najteže je u selima Kaševar i Trbunje, gde je stradao skoro celokupan rod šljiva.

Nevreme okolina Krusevca. Gde su rakete? Cemu se nadati posle ovoga? pic.twitter.com/TEgguJcQz0 — Nisam tu (@draganvee) 17. јул 2021.

Ni najstariji meštai ivanjičkih sela Vučak i Gleđice ne pamte nevreme kao što je danas pogodilo njihova domaćinstva. Obilne podavine pokrenule su klizište na dva mesta, a lokalni putevi su potpuno uništeni.

- Uz jaku kišu padao je i grad skoro veličine jajeta, ali čudnog oblika. To su bukvalno bile male ledenice sa neba. Šteta u malinjacima je velika, a ono što smo do sada nabrali ne možemo da odvezemo do kupaca jer nam je oštećen put, pa se plašimo da i to ne propadne. Putevi su potpuno uništeni, pokušavamo sami da očistimo koliko možemo da bi osposobili bar da može proći putničko vozilo - izjavio je za RINU Blagomir Luković iz sela Gleđica.

Nevreme praćeno jakim pljuskovima pogodilo je i Kruševac. Sitan grad padao je u Vučaku i nekoliko okolnih sela.

Jaki pljuskovi i u Pomoravlju

Snažno nevreme pogodilo je Pomoravski okrug, a pljuskovi jakog intenziteta još uvek ne prestaju.

Nevreme u Paracinu oko 18 h. pic.twitter.com/oC5djDAeko — Pero (@Pero78028825) 17. јул 2021.

Meštani kažu da je nevreme bilo propraćeno grmljavinom koja para uši, a u nekim mestima je nestajalo i struje.

Svi su u strahu od novih poplava i pribojavaju se poznatog scenarija od pre nekoliko godina.

U Šapcu se ulice pretvorile u jezera

Područje grada Šapca zahvatio je jak pljusak praćen gradom.

Najnovije poplave u Šapcu, koje je pratila provala oblaka, uticale su da kanalizacioni sistem, inače preopterećen, postane prenapregnut i ni blizu kadar da primi sve količine vode.

Zbog toga su, na nekoliko lokacija u gradu, podrumi u čitavim stambeno poslovnim prostorima puni vode.

Nova količina padavina posle jučerašnjeg nevremena, dodatno otežava oticanje vode koje se u pojedinim delovima grada zadržava na kolovozima.