DOKTORU ŠEKLERU PREKIPELO: Vakcina treba da se plaća 200 EVRA, tada bi SVI TRČALI DA JE PRIME! Sa našim narodom ne može drugačije

Virusolog i mikrobiolog objasnio - "sa našim narodom ne može drugačije"!

Virusolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler rekao je da se ne zalaže za obaveznu vakcinaciju, već za vakcinu koja se plaća.

Šekler je izneo kontroverzan stav - "vakcina bi trebalo da se plaća, i onda bi se svi utrkivali da je dobiju besplatno". Naravno, virusolog je ovime hteo da "dočara" kako bi trebalo motivisati što više ljudi da se vakcinišu.

Komentarišući obaveznu vakcinaciju, Šekler je rekao da se ne zalaže za tu opciju i objasnio kako bi to rešio.

- Ja nisam pravnik, ne znam kako će pravo to regulisati. Imate pravo na izbor i imate pravo na život. Mislim da je pravo na život važnije od prava na izbor - rekao je on.

- Ja sam protiv toga da vakcinacija bude obavezna, rekao sam da ne treba da bude besplatna. Da je samo privilegovani, vojska, milicija, zdravstvo, prosveta, tako prime, neka njima bude besplatno. A onda trgovci da pitaju što mi nismo prioritet? Pa uvoznici, ovi što se bave saobraćajem, garantujem životom da bi svaka firma tražila da se svi besplatno vakcinišu. Svi bi tada hteli da budu privilegovani. To sam i rekao. Da njima treba da bude besplatna, a svima ostalima sto evra. Evo, neka do 1. septembra bude besplatna, a posle toga ko hoće da se vakciniše, 200 evra je cena - rekao je on.

U pojedinim državama, precizirao je on, nevakcinisanima nije zabranjeno ništa, već imaju izbor.

- U Grčkoj i Francuskoj nevakcinisani mogu da uđu svuda, ali moraju da imaju rezultat testa. Nikome nisu uskraćena prava da ne mogu da uđu u restoran, već moraju da imaju ili jedno, ili drugo. Imaju izbor pa biraju šta im više odgovara. Niko nikoga ne treba da juri da ga vakciniše. Imam drugačiji stav kada su zdravstveni radnici u pitanju, vidim da se to polako uvodi u svetu. Hajde ovako da okrenemo, sećate li se koliko su umirali zdravstveni radnici dok nije bilo vakcine? Imali smo mi i po četiri, pet hiljada novozaraženih u aprilu. Ali oni koji rade u kovid bolnicama su se vakcinisali. Kada se nagledaš tamo svega, nemaš nikakve dileme, ljudima koji tamo rade je sve jasno - rekao je dr Šekler.

- Ali treba da bude jasno i onima koji nisu u kovid bolnici, oni mogu da učestvuju u širenju virusa i da povećavaju opasnost po zdravstveni sistem. Od mnogo čega zavisi kakav će odziv biti, ali mora da postoji jedan vid shvatanja šta znači kada si vakcinisan, u stručnom smislu - rekao je on.