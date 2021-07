KO ODBIJE VAKCINACIJU PLAĆA LEČENJE OD KOVIDA? Sve više zahteva za uvođenjem RIGOROZNE MERE kako bi se ubrzala imunizacija

Sve je više nagoveštaja da bi nevakcinisanima moglo da se dogodi da sami plaćaju lečenje od kovida 19.

Takvu mogućnost prvo je u sredu najavio predsednik Aleksandar Vučić, obznanjujući da je takav predlog dobio od velikog broja lekara, a juče je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar podržao predlog struke, ocenjujući ga kao "sasvim logičan".

Odluka o tome nije doneta. Predsednik Vučić zasad ne prihvata da se uvode takva pravila, ali priznaje da je sve očiglednije da će država na neki način morati da reaguje kako bi suzbila širenje virusa korona. Iako su vakcine dostupne već mesecima, i može i da se bira, u Srbiji je nevakcinisano gotovo 51 odsto odraslih, a ako se gleda ukupna populacija čak 62 odsto stanovništva.

- Dobio sam dosta predloga od lekara da se ljudima koji nisu vakcinisani, a imali su mogućnost da prime vakcinu, naplaćuju troškovi lečenja od korone - rekao je Vučić.

- Nisam za to. Možda nije direktno kršenje Ustava, ali jeste kršenje ravnopravnosti. Ali ćemo nešto morati da uradimo da takvu dozu neodgovornosti i neozbiljnosti suzbijemo. Kako i šta, još ne znam ali ovo ne mogu da podržim u ovom trenutku.

Pojedinačni troškovi lečenja, kako je rekao predsednik, iznose i do 100.000 evra. Građani misle da je to pokriveno zdravstvenim osiguranjem, a zapravo u kasu osiguranja godišnje uplate oko 500 do 600 evra.

Ministar Lončar smatra da je sasvim logičan zahtev lekara da nevakcinisani građani sami plaćaju deo troškova lečenja od virusa korona, jer ima dovoljno vakcina, a mogu i da biraju koju će.

- Takav zahtev ne bi imao smisla da država nije obezbedila dovoljno cepiva za sve građane.

Zdravstveni radnici sa razlogom to predlažu da bi podigli svest ljudi, jer imate one koji ne veruju ni u koronu, ni u vakcinu, a kad se razbole znaju da će država sve da plati. Da ste se vakcinisali, najverovatnije ne biste bili u bolnici. Ovako, niti se pridržavaju mera, niti su se vakcinisali pa su došli u bolnicu i očekuju da sve država pokrije.

Delta soj, koji je prisutan i kod nas, mnogo je zarazniji od izvornog, što povećava opasnost da se četvrti talas kovida 19 širi mnogo brže u tolikoj masi nevakcinisanih.

- Pandemija u celom svetu ne može da se reši dok ne bude dovoljno vakcinisanih, i sigurno se neće rešiti dok ne bude 70, 80 odsto globalno imunizovanih - podseća Lončar.

Iako je broj novoinficiranih na uzlaznoj putanji, u apsolutnim iznosima to još nije dramatična situacija, ali Lončar kaže da je već povećan broj ljudi na prvim pregledima, kao i na prijemima za bolnicu.

- U Srbiji je delta soj dosad izolovan u osam slučajeva, ali sigurno je da ih sigurno ima više - kaže Lončar.

Sve više zemalja odlučuje se za obaveznu vakcinaciju zaposlenih u zdravstvu. I Srbija po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti može da uvede obaveznu vakcinaciju. To važi za zdravstvene radnike, za koje je, recimo, obavezna i vakcinacija protiv gripa. Po novom zakonu donetom prošle godine ministar zdravlja može doneti odluku o obaveznoj vakcinaciji u slučaju pojave zarazne bolesti. Ovaj član postojao je i u prethodnoj verziji zakona, a novina je u tome što ministar sada može narediti obaveznu imunizaciju i za druge zarazne bolesti, osim onih koje su navedene u zakonu

OPET VIŠE OD 200 ZARAŽENIH

NA gotovo isti broj testiranih kao dan ranije u Srbiji je juče virus korona potvrđen kod 50 osoba više, čime smo prvi put posle više od mesec dana prešli broj od 200 zaraženih za 24 sata. Testirano je 8.687, a pozitivnih je bilo 206. Dobra vest je da u poslednjih 24 sata nije bilo preminulih od posledica kovida, što se dogodilo tek samo još jednom otkako u poslednjih osam meseci. U bolnicama je trenutno 299 obolelih od kovida, od kojih je šestoro na respiratorima.

ZAKON U SKLADU SA USTAVOM

Ustavnom sudu su do sada podnete četiri inicijative za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima pojedinih odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i sve su odbačene, kažu u USS. Podnete su i dve inicijative za ocenu pojedinih odredbi Izmena i dopuna ovog zakona. One se odnose na kućnu izolaciju obolelih od kovida koji nisu za bolničko lečenje i njihovih kontakata, ograničenje slobode kretanja u kolektivnom smeštaju, proširenje nadležnosti komunalne inspekcije i milicije, i novčane kazne. Ovaj postupak je u toku. V. C. S.

Autor: N. Todorović