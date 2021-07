Holanđani od danas dupliraju letove za Beograd

Samo dva meseca nakon obnavljanja avio-linije između Beograda i Amsterdama, holandski KLM Royal Dutch Airlines duplira broj letova na navedenoj relaciji. Naime, od danas, 19. jula, KLM će povezivati Beograd i Amsterdam sa dva leta dnevno.

KLM Royal Dutch Airlines, inače najstarija avio-kompanija na svetu koja i dalje leti pod svojim prvobitnim imenom, odlučio se na ovaj korak zbog velike potražnje putnika. Dodatni, drugi dnevni let će na navedenoj ruti saobraćati od 19. jula do 29. avgusta, osim sledećim danima 25, 30. i 31. jula, 1, 7. i 8. avgusta, kada će KLM imati samo jedan dnevni let.

Red letenja dodatnog leta po lokalnom vremenu:

– Let KL 1907 poleće iz Amsterdama u 12.15 i sleće u Beograd u 14.40

- Let KL 1908 poleće iz Beograda u 15.20 i sleće u Amsterdam u 18.00.

Fleksibilni uslovi rezervacije

KLM putnicima nudi nekoliko opcija za promenu rezervacije i refundaciju, tako da ne postoji bojazan da će karte propasti. Bez obzira da li je do otkazivanja putovanja došlo zbog promena epidemioloških mera, porodičnih razloga ili iz puke promene planova u poslednjem trenutku, sve karte za KLM-ove letove omogućavaju promenu rezervacije ili refundaciju.

Epidemiološke mere i sigurnost putovanja u doba pandemije koronavirusa

Od početka pandemije koronavirusa, kompanija je uvela niz mera za sprečavanje širenja virusa tokom putovanja. Maske za lice su neophodne tokom ukrcavanja u avion, kao i tokom leta. Letelice se sada još temeljnije čiste, a sve kabine KLM-ovih aviona opremljene su HEPA filterima, istim onim koje se koriste u operacionim salama i koji uklanjaju 99.99% virusa i bakterija iz vazduha. Zbog navedenih mera KLM je nedavno dobio dobio Dijamantski sertifikat (Diamond Award) za mere zaštite zdravlja na letu koji dodeljuje APEX (the Airline Passengers Experience Association). U pitanju je najviši sertifikat za mere zdravstvene zaštite na letu koji se može dobiti, a do sada ga imaju još samo tri avio-kompanije na svetu.

Prvi KLM -ov let za Beograd krenuo je 1931. godine i postojao je sve do devedesetih godina. Pre nešto više od dva meseca, 13. maja 2021, KLM je ponovo počeo da leti za Beograd, nakon 30 godina pauze.

O KLM-u

Više od jednog veka, KLM je pionir u avio-industriji i najstarija je avio-kompanija koja i dalje leti pod svojim originalnim imenom. Osnovne vrednosti u odnosu na koje KLM postavlja svoje ciljeve su izuzetna usluga, inovacije, efikasnost, pouzdanost, moderna flota i proizvodi najvišeg kvaliteta. Ova kompanija je takođe poznata po svojoj težnji da postavi nove standarde, predvodi promene u avio-industriji i pomogne u kreiranju održivijeg poslovanja u budućnosti.

