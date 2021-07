UPALJEN METEOALARM ZBOG OBILNIH KIŠA! Izdata dva VAŽNA UPOZORENJA: Moguća izlivanja reka, a evo kada prestaju padavine

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom.

Na području Srbije još danas se očekuje lokalna pojava jačih plјuskova sa grmlјavinom (uz količinu padavina veću od 20 mm za 3 h) sa tendencijom postepene stabilizacije vremena posle podne i uveče. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode sa gradom, jakim vetrom i velikom količinom padavina.

Objavljeno je i hidrološko upozorenje u kojem se navodi da su na manjim bujičnim vodotocima na slivovima Jadra, Kolubare, Crnice, Lepenice, Lugomira, Resave, Ravanice, Mlave i Timoka sa pritokama tokom današnjeg dana mogući kratkotrajni nagli porasti vodostaja sa manjim lokalnim izlivanjima.

Inače, u Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se u prvom delu dana.

Od podneva na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura od 16 do 20, najviša od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

Na snazi je narandžasti meteo alarm u istočnoj, jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji zbog obilnih kiša i grmljavine.

Meteoropatske tegobe mogu imati srčani bolesnici, kojima se preporučuje smanjena fizička aktivnost, a oprez se savetuje i osobama sa respiratornim obolenjima.

Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost, pa se i učesnicima u saobraćaju preporučuje dodatni oprez.