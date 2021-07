KORONA OŠTEĆUJE SLUH! Nova saznanja o virusu! Srpski lekari su ovo prvi otkrili!

Virus korona može oštetiti sluh, pokazalo je istraživanje lekara ORL klinike UKC Niš, ali se pomoću lekova može regulisati, zaključak je naših lekara, čije je istraživanje objavljeno u prestižnom časopisu European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.

Niški lekari tokom prošle godine ispitivali su u crvenim zonama kako korona utiče na sluh obolelih pacijenata od kovid-19 infekcije, te su došli do zaključka da je kod 37 do 40 odsto ispitanika virus uticao na sluh.

Prof. dr Dušan Milisavljević, rukovodilac tima istraživača i direktor ORL klinike UKC Niš, kaže za „Blic“ da je ovo veliki uspeh za njihovu kliniku, UKC Niš, ali i za srpsko zdravstvo, jer smo među prvima u svetu pristupili ovakvom istraživanju.

- Pre desetak dana dobio sam odgovor i potvrdu glavnog urednika jednog od najreferentnijih ORL časopisa, da su naši rezultati istraživanja pozitivno ocenjeni, od strane recenzenata, i da su prihvaćeni za štampanje. Ovo je veliku uspeh lekara Kliničkog centra u Nišu, uspeh i UKC, ali i uspeh srpskog zdravstva, s obzirom da smo među prvima, praktično u svetu, prepoznali da je potrebno proveriti da li je virus kovid-19 sposoban da ošteti sluh obolelog pacijenata. Među prvima smo u svetu ušli u kovid bolnicu sa našim aparatima za merenje sluha i pregledali oko stotinak pacijenata. Nakon toga smo rezultate statistički obrađivali i taj naš rad prosledili evropskom arhivu ORL. Pre desetak dana je publikovan i štampan i on je sada onlajn dostupan. Sada kada bilo gde u svetu neko ukuca „gubitak sluha i korona“, može da pročita i naše istraživanje, kaže profesor Milisavljević za „Blic“.

Istraživanje je rađeno u UKC Niš, od maja meseca proše godine do jula, pa je napravljena pauza, te je u jeseni ponovo nastavljeno, da bi nakon nekoliko meseci velikog rada donet zaključak, da, korona može oštetiti sluh.

Kod 37 do 40 odsto ispitanika zabeleženo oštećenje

Prema rečima profesora Milisavljevića, dobra vest je da se sluh vraća u normalu terapijom, ali da do teškog oštećenja ne dolazi iz razloga što je u protokolu lečenja protiv infekcije kovid-19 uvedena i terapija kortikosteroida.

- Kovid -19 može da ošteti sluh na visokim frekvencama, dobra vest je da se sluh terapijom može regulisati i vratiti. Dobro je što po protekolu lečenja kod srednje teških i teških pacijenata koriste se kortikosteroidi, koji se, između ostalog, koriste i kod oštećenja sluha. Da nisu primenjivani kortikopreparati kod pneumonija i teških stanja, taj stepen oštećenja bio bi znatno veći. Mi smo došli do tog saznanja da se promena dešava u unutrašnjem uvu i da je ta mogućnost oštećenja sluha solidna s obzirom da 37 do 40 procenata pacijenata je pokazao neki vid pada sluha. Dobro je to da taj pad sluha nije u govornom području, to su visoki tonovi, ali opet svakako da dolazi do oštećenja sluha koje mi kao lekari možemo sa terapijom da rešimo, objašnjava profesor Milisavljević.