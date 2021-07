OBELEŽENA SLAVA RUDARA SVETI PROKOPIJE! "Rudari čuvaju energetski balans" - GRČIĆ: Oni koji učestvuju u bilo kojem delu procesa proizvodnje uglja znaju koliko je to složen i naporan posao (FOTO+VIDEO)

Lomljenjem slavskog kolača u prostorijama Sindikata „Prerade“ u Vreocima danas je obeležena rudarska slava Sveti Prokopije u Rudarskom basenu „Kolubara“.

Svečanosti je prisustvovao Milorad Grčić v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“ koji je, zajedno sa saradnicima iz RB „Kolubara“, čestitao slavu svim rudarima i istakao da je proizvodnja uglja ključna za stabilnost elektroenergetskog sistema Srbije.

- Danas je Sveti Prokopije, rudarska slava, i od 2012. godine posebno sam emotivno vezan za ovaj praznik. Rudari na kopovima „Kolubare“ i „Kostolca“ godišnje proizvedu oko 40 miliona tona uglja. Oni koji učestvuju u bilo kojem delu procesa proizvodnje uglja znaju koliko je to složen i naporan posao. To je posao koji traje 365 dana u godini, 24 časa dnevno, posao koji se mora raditi bez obzira na vremenske prilike. To je posao koji omogućava da se struja u termo sektoru proizvede – istakao je Grčić i dodao:

- Svaki kilovat-sat proizveden u termoelektranama predstavlja jedinu sigurnu energetsku stabilnost Srbije i jedini siguran balans između proizvedenog i potrebnog. To je i dalje dve trećine, a nekada i više kad je sušna godina, od ukupno proizvedene električne energije. Ugalj koji kolubarski rudari proizvedu donosi nešto više od 50 odsto ukupne proizvodnje struje u Srbiji. EPS je za korišćenje obnovljivih izvora. Radimo revitalizacije svih postojećih proizvodnih kapaciteta i gradimo nove. Uveliko radimo na povećanju proizvodnje iz obnovljivih izvora i u skladu sa politikom predsednika Srbije Aleksandra Vučića nema smanjenja proizvodnje u termo sektoru. Naši rudnici uglja su dve tačke u kojima počinje proizvodnja električne energije.

Domaćin slave, predsednik Sindikata „Prerade“ Slobodan Pantelić, poželeo je svima srećnu slavu i uspešan rad i zahvalio v. d. direktora EPS-a Miloradu Grčiću i predsedniku Sindikata RB „Kolubara“ Miodragu Rankoviću na poseti i višegodišnjoj podršci.