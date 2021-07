OVE PERVERZIJE I FETIŠI SU OMILJENI U SRBA! Naši najviše vole lateks i čarape, voajerizam i sado-mazo s*ks

Stopala su jedna od najčešćih seksualnih fetiša, ali muškarce u Srbiji, uzbuđuju i najloske čarape, odeća od lateksa, kože ili gume, ali i ženska kosa.

Veliki broj naših sugrađana uživa i u sado-mazohističkom seksualnom činu, a nezanemarljiv procenat u opštoj populaciji je i voajera i onih koji prefiraju odnose sa starijim partnerima!

Naime, kako su pisali mediji, na internetu i na društvenim mrežama poslednjih godina su sve vidljivije zajednice ljubitelja stopala, a to je samo jedan u nizu fetiša koji ljudi imaju.

Fetišizam podrazumeva fiksaciju na neki predmet ili deo tela, a smatra se da do fiksiranja na neku specifičnu draž za seksualno uzbuđenje često dolazi još u detinjstvu, objašnjava prof. dr Jovan Marić, psihijatar i sekoslog.

- Od fetiša su česti lateks, zatim čarape, drugi delovi garderobe, pa i ženska kosa koja se smatra znakom seksualne zrelosti. Sa druge strane, od perverzija je možda najčešći sado-mazo odnos. Srpkinje su nekada u tašni nosili prezervativ, a danas često nose lisice - kaže dr Marić, koji objašnjava da su u ovakvoj vrsti odnosa žene češće u dominantnoj ulozi, jer i muškarci i žene žele uloge koje se razlikuju od onih u stvarnom životu.

Voajerizam koji podrazumeva postizanje seksualnog zadovoljstva posmatranejm drugih osoba u seksualnoj aktivnosti je, takođe, kako navodi dr Marić jedna od češćih perverzija, a među sugrađanima je sve češći i afinitet prema starijim osobama:

- Uzrok ovome su možda i sve češći razvodi gde deca odrastaju bez jednog roditelja što im kasnije u životu fali. Sa druge strane, dr sci. med Dušica Marković Žigić, specijalista psihijatrije, seksolog i naučni saradnik na Medicinskom fakultetu kaže da, maltene, svako ima neki fetiš, ali to postaje problem samo ako je to jedini način za uzbuđivanje.

- U širem smislu svašta može da bude fetiš. Ako neko pronalazi da su pete uzbudljive, ali isto tako i grudi, ljubav i sve ostalo, onda to nije problem. Međutim, do problema dolazi ako je to jedini način da se postigne zadovoljstvo, tada je fetiš poremećaj - kaže ona i dodaje da na seksualne perverzije, odnosno parafilije, takođe, ne treba gledati jednostrano.

- Danas se smatra da je u seksu sve normalno za šta postoji saglasnost oba partnera. Čak i sado-mazo seks danas nije neuobičajen ukoliko imate partnera koji je voljan da bude trpni pridev u toj situaciji i koga to, takođe, uzbuđuje. Naravno, pod uslovom, da nije ekstremno - zaključuje sagovornica.