PONOVO STIŽU PAKLENE VRUĆINE: Očekujte +40 tokom dana, tropske noći i velike oscilacije! Bićemo NERVOZNI I NEISPAVANI

Prognoza od kojeg već boli glava!

Posle nekoliko dana pljuskova, oluja i nevremena, vreme se konačno ustalilo, ali nas već od nedelje očekuje novi tropski talas sa temperaturama i do 40 stepeni!

- Sve do vikenda preko našeg regiona će strujati suv, ali ne baš preterano topao vazduh, te će noći biti vrlo sveže, a dani pretežno sunčani uz povremenu umerenu oblačnost i sasvim malu verovatnoću pojave lokalnog pljuska. Jutarnji minimumi od 9 do 17 stepeni, a dnevni maksimumi od 23 do 27, samo na jugu regiona oko 33 stepena - naveo je profesor geografije i meteorolog Marko Čubrilo.

Kako kaže, zbog formiranja ciklona nad Velikom Britanijom, preko našeg dela Evrope će se od nedelje pokrenuti strujanje veoma toplog vazduha, subtropskog porekla, te će uz naglo otopljenje maksimumi biti od 32 do 37 stepena, a u pojedinim delovima regiona i do 40 stepeni.

- Noći će ponovo postati tople i od nedelje se računa na niz od dve-tri tropske noći.

Sa njegovim prognozama se slaže i kolega Đorđe Đurić.

Vreo vikend

- Za vikend sunčano i veoma toplo i to usled prodora veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, uz maksimalne temperature u subotu preko 30, u nedelju do 35, a početkom sledeće sedmice i preko 35 stepeni Celzijusa - poručuje Đurić.

Velike vrućine neće prijati hroničnim bolesnicima, ali ni onim potpuno zdravim.

- One mogu da dovedu do psihičkih problema, izazivaju nervozu, anksioznost, razdražljivost, dovode do nesanice pošto ljudi ne mogu tada normalno da spavaju noću, ali ni da funkcionišu preko dana - objašnjavaju lekari.

Kako dodaju, ovakvi uslovi utiču i na gubitak koncentracije i oslabljenu pažnju, pa ako je ikako moguće treba smanjiti radne obaveze i fizički i psihički zamor.

Dakle, sledi nam još jedan tropski talas sa izuzetno visokim temperaturama, ali srećom, ipak znatno kraći nego prethodni. Podsetimo, od 15. juna do 15. jula smo imali čak 26 tropskih dana sa temperarama od 30 i više stepeni, 14 ekstremno toplih sa 34+, ali i 15 tropskih noći u Beogradu u kojima se temperatura nije spuštala ispod 20. podeoka.

- Blaže osveženje se simulira sredinom naredne nedelje kada bi do nas trebao stići oslabljen hladan front ciklona nad zapadnom Evropom. Pred sam kraj meseca bi ponovo moglo otopliti ispred novog, moguće, jačeg hladnog fronta koji bi se spuštao ka Alpima i u ovom momentu je najrealnije da početak avgusta bude topao, ali sparan uz nestabilnosti, dok bi oko 5. avgusta moglo osetnije osvežiti - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Rekordnih 44,9 iz 2007. godine

Rekordna temperatura ikada u Srbiji izmerena je 24. jula 2007. godine kada je u Smederevskoj Palanci bilo 44,9 stepeni, a u Beogradu isto neprevaziđenih 43,6.

Najtoplije leto u Srbiji svih vremena bilo je ono iz 2012. sa srednjom temperaturom za jun, jul i avgust od 25,7 stepeni.

Avgust će biti topliji nego inače

Prema prognozi RHMZ očekuje se topao avgust, sa srednjom temperaturom višom do dva stepena od proseka.

- Srednja maksimalna temperatura u nižim predelima u avgustu kretaće se od 30 do 32 stepena, u Beogradu se očekuje 12, a na planinama osam tropskih dana - stoji u prognozi na sajtu RHMZ.