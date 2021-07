SRBIJA I DALJE ISPOD 50 ODSTO VAKCINISANIH: TO NIJE DOVOLJNO! Sa drugog mesta u Evropi survali smo se na 26. poziciju! U svetu smo tek 64.

Posle početnog dobrog zaleta, pa i čekanja u redu, vakcinalni punktovi su sada - prazni.

Sa početnog, zavidnog rejtinga koji smo dugo održavali kao drugi u Evropi i sedmi u svetu, prema podacima od četvrtka, u Evropi smo na 26. mestu, a u svetu na čak 64. Za 210 dana od davanja prve vakcine do sada je utrošeno 5,44 miliona doza. Posle početnog dobrog zaleta, pa i čekanja u redu, vakcinalni punktovi su sada - prazni. Za mesec dana, od polovine juna do sredine jula dato je svega 400.000 doza, a u aprilu i maju je dnevno, u proseku, davano po 35.000 vakcina.

Sa ovakvim usporavanjem imunizacije i dalje se vrtimo oko 38 odsto vakcinisanih u ukupnoj populaciji, odnosno oko 49 pelcovanih bar jednom dozom među punoletnim stanovništvom. To nije dovoljno da nas zaštiti od novog talasa kovida, pogotovo sa mutiranim delta sojem koji je dosad potvrđen u 124 zemlje.

I državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek kaže da nas čeka neizvesna jesen, jer nije vakcinisan dovoljan broj stanovnika.

- Građani nisu iskoristili onu šansu koju smo imali da do juna dostignemo 50 odsto vakcinisanih, da bismo preko leta nastavili i ubrzali tempo imunizacije i mnogo mirnije čekali jesen - kaže Đerlek. - Sa manje od 50 odsto vakcinisanih sigurno ćemo imati neizvesnu jesen i mnogo problema. Ne želim da stvaram paniku, ali moramo da budemo vrlo ozbiljni jer je realnost da sa 50 odsto vakcinisanih čekamo delta soj koji je napravio problem u Velikoj Britaniji gde je 85 odsto primilo prvu, a 65 odsto ljudi drugu dozu. Šta možemo mi onda da očekujemo?

Trenutno se globalno u proseku daje 30,8 miliona doza dnevno. Najmanje 214 zemalja dalo je više od tri milijarde doza antikovid vakcine, ali ni u svetu, ni kod nas nisu utihnule teorije zavere o štetnosti vakcina. U Francuskoj i u Grčkoj, koje su uvele obaveznu vakcinaciju za zaposlene u zdravstvu, "beli mantili" protestuju. Srbija će, i sa otporima vakcinaciji, čak i među zaposlenima u zdravstvu, proći bez takvog scenarija.

- Država neće nametati obaveznu vakcinaciju, ali želimo da radimo na objašnjavanju da je potrebno primiti vakcinu, jer se pokazalo da se samo vakcinisani ljudi spasavaju. Da je još samo 15-20 odsto ljudi shvatilo koliko je značajna vakcinacija, već bismo imali kolektivni imunitet - kaže Mirsad Đerlek.

Za epidemiologa dr Predraga Kona etički je potpuno neprihvatljivo da zdravstveni radnik ne bude vakcinisan, a kaže da je zaustavljena i vakcinacija zdravstvenih radnika, među kojima je oko 50 odsto vakcinisano.

Za podsticaj imunizacije, koja je najneuspešnija u starosnoj grupi od 18 do 30 godina, država priprema nove mere, uključujući i lutriju.

- Ja nemam apsolutno ništa protiv toga da se na drugi način motivišu oni koji ne žele da se vakcinišu, a to je stvaranjem određenih lagodnosti za one koji su vakcinisani. To ima etičko opravdanje, jer kada se prave određeni skupovi kao što si festivali, slavlja vodite računa da su tu samo zaštićeni ljudi - kaže dr Kon.

Srbija je do sada dala 80 doza vakcine na 100 stanovnika, a Malta 164,9. Stiže nas polako i Hrvatska, iako je kasnije započela imunizaciju i dosad dala 72 vakcine na 100 stanovnika, dok je u Crnoj Gori dato svega 49 doza na 100 građana.

O TREĆOJ DOZI DANAS

Nacionalno telo za imunizaciju danas bi trebalo da završi preporuku za treću dozu vakcine, o kojoj će se Krizni štab izjašnjavati 1. avgusta. Prema saznanjima medija, treća doza biće preporučena za tri kategorije - najstarije, hronično obolele i one oslabljenog imuniteta kod kojih prve dve doze nisu dale zadovoljavajući efekat, a građani će moći i da biraju treću dozu.

INDIJCE PROVERAVAJU NA DELTA SOJ

Kod dvojice Indijaca, koji trenutno borave u Nišu, potvrđen je virus korona, dok je, kako kažu u Domu zdravlja, preostalih 200 testiranih negativno.

U Niš je pre dve nedelje stiglo 170 Indijaca, dok je nešto kasnije pristigla i nova grupa. Dvojica, koji su pozitivni, borave u jednom hotelu u Brzom brodu, gde je ukupno smešteno petnaestak državljana Indije. Zaraženi su, po otkrivanju simptoma, testirani i izolovani.

- Svi ostali Indijci su testirani i svi su negativni, čak i kod 13 osoba koje su bile u grupi sa zaraženima. Ipak, i njima je određena samoizolacija. Za nekoliko dana ćemo ih ponovo testirati da bismo bili sigurni - rekao je lokalnim medijima direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan.

On je istakao da razloga za brigu nema. Pre ove grupe od 15 Indijaca, testirano je njih 200 i svi nalazi su negativni i svi su prethodno bili vakcinisani, baš kao i dvojica državljana Indije kod kojih je virus potvrđen.

- Oni imaju blagu kliničku sliku. Imaju temperaturu nešto više od 37. Nisu izlazili iz hotela, nisu bili u kontaktu sa ljudima, na vreme smo ih izolovali - rekao je Jerkan.

Prema nezvaničnim informacijama, uzorci testova su poslati u neku od referentnih ustanova u zemlji kako bi se utvrdilo o kom soju virusa korona je reč. Prema rečima direktora UKC NIŠ, u kovid-objektima kojima upravlja taj centar, pre svega u bolnici u Kruševcu, nema hospitalizovanih državljana Indije.

O slučaju su obavešteni i pripadnici niške policijske uprave, koji po nekoliko puta dnevno obilaze hotel koji je sad delimično u funkciji karantina. Takođe, policija kontroliše i postupanje po naloženim merama.