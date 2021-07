VOZAČE ČEKUJU GUŽVE NA PUTEVIMA I GRANICAMA: Spremite živce tokom vikenda!

Ranije je pik letnje sezone bio oko prvog avgusta, ali se čini da je epidemija korone i to pomerila, te su već prošlog vikenda na graničnim prelazima zabeležene gužve.

Ovog vikenda koji je pred nama, očekuje se da će gužve biti još veće. Do sada se pokazalo da su poslednji vikend u julu i prvi vikend u avgustu najopterećeniji, jer se u to vreme dešava takozvana smena turista. Sada se to malo pomerilo unapred, jer verovatno postoji bojazan šta će biti sa koronom kako leto odmiče.

Još prošlog vikenda bili smo svedoci veliih zadržavanaj na granicama, kako je to i najavila Tamara Ninić iz Auto-moto saveza Srbije u našem uživo uključenju pre nedelju dana. Kako nam je tada sagovornica iz AMSS objasnila, to je bio vikend pred takozvanu smenu turista, što znači da je ovaj pred nama još kritičniji.

- Ovog vikenda pretpostavlja se da će biti još veći broj vozila, jer je i prošle nedelje bio osetno pojačan saobraćaj - kaže Ninićeva.

Srbija je tranzitna zemlja, pa u skladu sa tim veliki broj stranih državljana prolazi kroz nju, što se naročito vidi na autoputevima, odnosno na naplatnim stanicama. Jedan od najopterećenijih izlaza je Preljina sa auto-puta Miloš Veliki, a takođe su opterećena uključenja na Miloš Veliki iz pravca Čačka, Obrenovaca, kao i Stare Pazove, gde je prethodnih nedelja bilo dužih čekanja.

Isključite se ranije sa autoputa

Kako se situacija menja iz sata u sat, njen savet je da se vozač dobro informiše se o samoj frekventnosti u tom trenutku kada na put i kreće ili i tokom samog putovanja.

- Ako, na primer, idete autoputem Miloš Veliki, umesto da se isključite recimo na “Preljini” gde je gužva, isključite se na ranije na izlazu “Takovo” za Gornji Milanovac. Uvek možete izabrati neku raniju naplatnu stanicu i tako izbeći gužve. Napominjem da su to sve informacije koje mi dobijamo redovno od "Puteva Srbije", ali su one sklone čestim promenama, uvek je najbolje pre samog puta proveriti i informisati se - savetuje Tamara Ninić.

Radovi na putu

Takođe, osim velikog broja turista, saobraćaj usporavaju i radovi na putu. Prama najavi AMSS, radovi za vikend pred nama, odnosno 24. i 25. jula, planirani su na više saobraćajnica. Između Pojata i Ražnja, izvode se radovi na mostu preko Jovanovačke reke a saobraćaj se odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom u smeru ka Nišu uz ograničenje brzin.

Između Vodnja i Kolara, zbog kojih su za saobraćaj zatvorene vozna i preticajna traka ka Beogradu, kao i preticajna traka u smeru ka Nišu. Takođe, zbog radova nije moguć izlaz sa auto-puta na petlji Kolari ka Smederevu kao i uključenje na auto-put iz Smedereva. Možete koristiti alternativni putni pravac preko petlje Vodanj, Smederevo (Ralja) ili petlje Požarevac.

Radi se na sanaciji klizišta između mesta Mioska i GP Gostun zbog kojih se saobraćaj naizmenično propušta.

Na izlazu iz Beograda kod robne kuće Ikea saobraćaj je usporen zbog radova.

Koristite alternativne granične prelaze

Prema informacijama koje smo danas dobili u Auto-moto savezu Srbije, duža čekanja na granicama trenutno su na izlazu iz Srbije prema Makedoniji, na Preševu i na Gradini,.

- Danas je petak, pa je možda i zato već sada gužva, ne samo na graničnim prelazima već i na naplatnim rampama na autoputu, a biće sigurno i za vikend. Recimo, na naplatnoj rampi kod Stare Pazove zadržavanja su oko 15 minuta - kažu, i dodaju da čekanja ima i na prelazima Horgoš i Batrovci prema Mađarskoj, odnosno, Hrvatskoj, kao i na dva prelaza ka Crnoj Gori, Gostun i Jabuka.

Kako se po pravilu najveće gužve stvaraju na glavnim graničnim prelazima, dobar savet turistima je da pokušaju da granicu brže pređu na nekom od alternativnih graničnih prelaza.

Za Albaniju i Severnu Makedoniju treba vam zeleni karton

Srpski turisti su otkrili niz letovališta na albanskoj obali Jonskog mora, a, ukoliko se odlučite da i vi kolima posetite sve popularnije albanske destinacije ovog leta, treba da znate da je za Albaniju, kao i za Severnu Makedoniju, potrebno pribaviti zelenu kartu.

Ona je neophodna za putovanje u bilo koju od preostalih 12 članica Sistema zelene karte (Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Severna Makedonija, Albanija, Tunis, Maroko i Azerbejdžan).

Severna Makedonija

Glavni granični prelaz: Preševo (0-24 časa)

Alternativni granični prelazi:

Prohor Pčinjski (0-24 časa)

Goleš (7-19): drumski granični prelaz Goleš je predviđen za stanovništvo koje živi 30 kilometara od granice i nalazi se u blizini Bosilegrada.

Bugarska

Glavni granični prelaz: Gradina (0-24 časa)

Alternativni granični prelaz: Vrška Čuka (0-24 časa)

Hrvatska

Glavni granični prelaz: Šid (Batrovci) (0-24 časa)

Alternativni granični prelazi:

Bezdan (0-24 časa)

Ljuba (0-24 časa)

Sot (0-24 časa)

Bačka Palanka (0-24 časa)

Bogojevo (0-24 časa)

Neštin (0-24 časa)

Crna Gora

Glavni granični prelaz: Gostun (0-24 časa)

Alternativni granični prelazi:

Jabuka (0-24 časa)

Špiljani (0-24 časa)

Bosna i Hercegovina

Veći granični prelazi prema Bosni i Hercegovini su Sremska Rača, Kotroman kod Užica, Mali Zvornik i Trbušnica kod Loznice.

Bajina Bašta (0-24 časa)

Kotroman (0-24 časa)

Uvac (0-24 časa)

Ljubovija (0-24 časa)

Sremska Rača (0-24 časa)

Badovinci (0-24 časa)

Mali Zvornik (0-24 časa)

Trbušnica (0-24 časa)

Jamena (7-20 časa) - granični prelaz skelom

Mađarska

Glavni granični prelaz: Horgoš (0-24 časa)

Horgoš II (7-19 časova)

Rabe (7-19 časova)

Bački Breg (0-24 časa)

Đala (7-19 časova)

Bajmok (7-19 časova)

Bački Vinogradi (0-24 časa)

Kelebija (0-24 časa)