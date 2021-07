PONOVO VELIKE VRUĆINE! Danas do 35 stepeni, a naredne nedelje čak do 40! Spremite se za paklene dane

Najniža temperatura od 12 do 21 C, a najviša od 30 do 35 stepeni.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, uz izolovani razvoj oblačnosti na jugozapadu, zapadu i severu Srbije, gde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab, u košavskom području umeren i jak, južni i jugoistočni.

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplije, uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 21, a najviša oko 33 stepena.

Prema izgledima vremena za narednu sedmicu, vreme u Srbiji biće sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 39 stepeni.

U prvom delu naredne sedmice postojaće uslovi i za izolovani razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

U ponedeljak će u košavskom području duvati i povremeno jak jugoistočni vetar.