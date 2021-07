NA ULICI MI DOBACUJU 'POCRKAĆEMO SVI U SEPTEMBRU'! Brutalan odgovor dr Kona na uvrede koje dobija svakog dana!

"Korona će ostati s nama sto godina, ali nećemo pocrkati, kako mi dobacuju na ulici".

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon govorio je o novom talasu korone i vakcinaciji. Epidemiolog je ocenio da nas čeka nekoliko nedelja pogoršanja a onda rekao šta ga najviše pogađa.

Kon je kazao i da će korona virus, kao i drugi virusi, ostati "sto godina s nama" i naveo šta mu ljudi dobacuju na ulici. Ima odgovor koji će svima zapušiti usta!

- Pa neće korona da nestane, ostaće sto godina ovde! Virus H1N1 se pojavio 1918, i još uvek ga imamo, ptičji grip. Prirodno ga pratimo zbog razvoja nauke, inače se to ne bi videlo na taj način. Nećemo imati ovu bolest, biće nešto drugo, vremenom će se ublažiti, ali kada tačno, sve zavisi od toga koliko intervenišemo. Ako sprovodimo vakcinaciju brzo, skraćujemo taj period. Što ne znači da će nestati, ne možete vi ravnomerno na celom svetu sprovesti vakcinaciju - rekao je on.

Novi sojevi se otkrivaju, i prirodno je da virus mutira, rekao je epidemiolog.

- To što se dešava u Britaniji je, da kažem, ne opasno ali je činjenica da se tamo sada virus prirodno prenosi i postoji mogućnost za pojavu nove varijante, jer su brojke visoke. Ali ono što je činjenica u Britaniji je da je hospitalizacija skoro tri puta manja, kao i u Izraelu. U Izraelu je, međutim, došlo do proboja imuniteta, povećavaju se brojke vakcinisanih u bolnici. Najnoviji podaci pokazuju da je efektivnost vakcine posle više od šest meseci umanjena naročito kod starijih. I zbog toga i pričamo o trećoj dozi - rekao je on.

Kada je u pitanju otpor prema vakcini, Kon je rekao da shvata da su mladi podložni sugestijama i da će neko njegov stav o tome shvatiti kao ekstreman - "vakcinacija je pitanje patriotizma".

- Mi nemamo drugi izlaz iz ove situacije, neko pokušava da predstavi da je ovo zavera, finansijska mućka, ja to ne mogu da prihvatim. Mene nikada, recimo, neće pogoditi činjenica da neko neće vakcinu. Tužan sam zbog toga što su mladi podsvesno pod ogromnim uticajem interneta, društvenih mreža, to je moje lično objašnjenje njihovog otpora, bunt neki je tu i to nije samo kod nas, to je u celom svetu kod mladih. Nema tog patriotskog događaja i osećaja, da shvate da je to jako značajno. Neko će reći da je to što kažem preterano, ali ja znam da nije - rekao je on.

Za kraj je otkrio šta ga pogađa i odgovorio svima koji ga kritikuju.

- Ali pogađaju me gluposti, kada mi neko dobaci na ulici, svi ćemo da pocrkamo u septembru. Jer želi da bude duhovit. Mene to više pogodi nego druge stvari, reći ću vam i zašto. Zato što nećemo da pocrkamo, eto zašto. Sve radimo da ljude pripremimo da ne budu iznenađeni, da se čuvaju - zaključio je Kon.