GUŽVE NA GRANICAMA! Nepregledne kolone na Batrovcima, čeka se SATIMA, a strpljena treba i na naplatnim rampama!

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova na graničnom prelazu Preševo zadržavanje na ulazu i izlazu za putnička motorna vozila je 90 minuta, a za autobuse zadržavanje na ulazu je 40 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje na ulazu za putnička motorna vozila je 120 minuta, a na izlazu 60 minuta. Na Horgošu putnička motorna vozila čekaju 60 minuta, a na Šidu zadržavanje na ulazu za putnička motorna vozila je 90 minuta.

Na Gradini zadržavanje na izlazu za putnička motorna vozila je 40 minuta, na Gostunu, zadržavanje na izlazu za putnička motorna vozila je 40 minuta, a na ulazu 30 minuta, saopštili su Putevi Srbije.

Na graničnim prelazima Sremska Rača, Špiljani i Kotroman, zadržavanje na ulazu i izlazu za putnička motorna vozila je 40 minuta.

Na naplatnoj stanici Preljina, na naplati, zadržavanje vozila je 30 minuta, saopštili su danas Putevi Srbije. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Od raskrsnice u centru Batajnice do uključenja ulice Katice Opačić na državni put, u smeru ka Novim Banovcima, do 31. jula izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, uz naizmenično propuštanje vozila.

Na auto-putu E-75, Beška - Maradik, do 31. avgusta radovi na popravci mosta "Patkine vode", za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, smer Novi Sad - Beograd, a saobraćaj se odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom, smer Beograd - Novi Sad.

Šilopaj-Kalimanići, do 31. jula od 7 do 17 časova, radovi na rehabilitaciji uz naizmenično propuštanje vozila. Strojkovce-Barje, do 24. jula od 7 do 17 časova, radovi na presvlačenju kolovoza asfaltom, uz naizmenično propuštanje vozila.

Auto-put E-75, petlja Pojate - petlja Ražanj, do 30. jula radovi na rekonstrukciji mosta preko Jovanovačke reke. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, smer Beograd - Niš, dok se saobraćaj odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom.