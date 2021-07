ISPLATA DRŽAVNIH PARA NIJE GOTOVA: Jednoj grupi novac stiže sledeće nedelje, evo šta sve ostaje da se isplati iz 3. paketa pomoći

U sklopu trećeg paketa pomoći privredi, ukupne vrednosti 266 milijardi dinara, do sada su isplaćena tri minimalca za više od 1,2 miliona građana, 60 evra za se nezaposlene, prvih 30 evra za 5,7 miliona građana kao i 3.000 dinara za sve vakcinisane.

Ipak, isplata nije gotova i postoji još nekoliko isplata koje naši sugrađani mogu da očekuju, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će svi punoletni građani dobiti još 50 evra pomoći, dok je za penzionere najavio dodatnih 100.

- Građanima dajemo još 20 evra u decembru. To znači da će penzioneri od septembra do decembra dobiti ukupno 100 evra, a građani 50 evra. To je velika vest i divno je što možemo da pomognemo našem narodu i što imamo novca za to - rekao je Vučić i najavio da će biti dodatna prijava za novu pomoć.

U narednom periodu novac od države će dobiti svi građani koji su se prijavili za 60 evra pomoći, autoprevoznici, slobodni umetnici zaposleni u turizmu i ugostitelji, kao i penzioneri.

Kalendar isplata

Sledeće nedelje: Četvrta rata pomoći autoprevoznicima. Autoprevoznici u sklopu ove pomoći dobijaju 600 evra po autobusu. Nakon ovoga ostale su još 2 rate koje će biti isplaćene u naredna dva meseca. Novac se isplaćuje na račune 654 privredna društva sa 6.393 vozila tj. autobusa.

6. avgust: Isplata minimalca za slobodne umetnike.

16. avgust: Isplata drugog punog minimalca za ugostitelje i zaposlene u turizmu. Ova uredba je usvojena u aprilu, kada je propisano da će im biti uplaćene dva minimalca (u julu i avgustu). Sredstva se dodeljuju po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekat isplatio zaradu za decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Septembar: 50 evra pomoći penzionerima. Ovom uplatom ukupna pomoć penzionerima se penje na 110 evra (ako uračunamo i drugih 30 evra koji treba da budu isplaćeni u novembru.

Novembar: Drugih 30 evra pomoći građanima. Isplatom ove pomoći na račune 4.076.127 građana, završava se treći paket pomoći privredi i građana.

Koliko je država po građaninu ukupno dala?

Penzioneri bi do novembra mogli od države da dobiju oko 16.000 dinara, nezaposleni nešto više od 17.000, a svi ostali punoletni građani oko 10.000 dinara, ne računajući minimalce i polovine minimalaca koje dobijaju u svojstvu zaposlenih, i pod uslovom da su vakcinisani ili da su prvu dozu dobili do 31. maja ove godine.

Prema podacima koje je Ministarstvo finansija objavilo u aprilu, u okviru sva tri ekonomska paketa podrške privredi i građanima, zaposleni koji su koristili mere dobijaju ukupno 174.806 dinara, zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu 269.195, a penzioneri ukupno 33.780.

Zaposleni u privredi su dobili tri minimalne zarade u prvom paketu pomoći, 60 odsto minimalca u drugom, i tri polovine u tekućem, trećem paketu.

