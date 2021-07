LOPOVI HARAJU IVANJIČKIM MALINJACIMA: U grupama i sa lampama na glavi do sada odneli više od 1.000 kilograma crvenog zlata

Lopovi haraju ivanjičkim malinjacima, a prema rečima proizvođača do sada je iz zasada u ovom kraju ukradeno više od 1.000 kilograma crvenog zlata, ako se uzme i obzir rekordna cena njihova računica je više nego jasna.

Oni ordiniraju noću, pretpostvlja se da je u pitanju veća grupa, jer za nekoliko časova mogu da uberu oko 300 kilograma malina.

"Sa lampama na glavi, ljudi koji su videli malinjake iz daljine kažu da je slika kao da su svici u zasadima. Kod mene su dva puta upadali i odneli više od 400 kilograma malina, ja nisam jedini. Ovo se proširilo kao epidemija. Videli su veroatno da na taj lak način mogu da zarade novac. Oni za par sati oberu količinu u vrednosti preko hiljadu evra", rekao je Radojko Brkušanin koji ima zasade u selu Budoželj.

Kradljivci mahom biraju malinjake čiji vlasnici ne žive tu, pa su na taj način sigurni da nema ko da ih prijavi policiji. Vlasnici su potpuno nemoćni, jer je sad kasno da postave video nadzor a i to je pitanje koliko bi im pomoglo. Lopovi kad oberu voće i odu, šteta je neminovna.

"Jedino rešenje je dežurstvo. Da nakon napornog dana, berbe po visokim temperaturama, onda vožnje do otkupaca dođemo u zasad i dežuramo sa puškom. To je nemoguće, a i opasno. Ko zna koliko njih ima, kad toliko mogu da naberu za noć. To je sada već organizovani kriminal, oni su sve razradili do sitnih detalja i pustoše malinogroja. Mi kao vlasnici privatnih poseda nikako nismo zaštićeni", kažu malinari.

Krađa malina intezivirala se sa viokom ovogodišnjom cenom po kilogramu, koja se kreće i preko 400 dinara, što je istorijski maksimum. Međutim, ovo je sam još jedan dokaz koliko je teško zaraditi poljoprivredni dinar, jer da bi naplatili svoj trud i znoj voćari prvo muke muče sa mrazom, sušom, pa gradom i ono što ostane opet u potpunosti ne oberu oni - već lopovi.

