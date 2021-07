PRED LETOVANJE STE DOBILI KORONU, A VEĆ STE SVE PLATILI? Evo šta se dešava u tom slučaju i da li vam agencije vraćaju novac!

Uplatili ste letovanje, kupaći kostimi su odavno kupljeni, svi plažni rekviziti već popakovani i samo vam je još ostalo da dobijete rezltate PCR testa pa da krenete na put. Ipak, rezultati PCR testa stižu i kažu da ste pozitivni na kovid. I to 48 sati pred polazak.

Prošle godine smo se u manjoj ili većoj meri pomirili sa činjenicom da nam je korona "uništila" letovanje, ali ove godine masovna vakcinacija nam je otvorila vrata omiljenih letovališta. Ipak, to što su mogućnosti putovanja ove godine šire, ne znači da kovid i dalje ne može da bude razlog otkazivanja putovanja, a da vam pri tom novac ne bude refundiran.

Iako je sertifikat o vakcinaciji najlagodiniji i najjeftiniji način za putovanja, oni koji nisu vakcinisani imaju opciju da pred putovanje odu na PCR ili antigensko testiranje o sopstvenom trošku. Međutim, problem je što negativan PCR test ne sme biti stariji od 48 sati, a svi znamo da otkazivanje putovanje što bliže datumu polaska - to skuplji penali.

"Nismo imali takve slučajeve do sada. Međutim, ako se to desi, turisti imaju opciju da pomere letovanje za neki drugi datum kada im odgovara, a ako hoće u potpunosti da ga otkažu refundacija se reguliše prema opštim uslovima poslovanja", rečeno je za "Blic" u jednoj beogradskoj turističkoj agenciji.

U kom slučaju nema povraćaja novca?

Prema opštim uslovima poslovanja turističkih agencija koja su objavljena na sajtu Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) stoji da u koliko otkažete putovanje najkasnije pet dana pred polazak - povraćaj novca je tačno 0 odsto. Pa čak iako je razlog za neodlazak korona virus - refundacije nema.

"Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova. 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja, 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja, 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja, 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja", piše na sajtu YUTA-e.

Ipak, kako su ovo neke opšte odredbe, sve može zavisiti od agencije do agencije.

"Sve zavisi od destinacije, udaljenosti, prevoznika i smeštaja. U tim situacijama nije bitno da li putnik ima uplaćeno putno osiguranje koje pokriva i kovid jer ono važi samo u slučaju ako se turista razboli u toku putovanja", rekli su u jednoj turističkoj agenciji.

Dakle, u prevodu, ukoliko turistička agencija može da povrati sredstva koji je već uplatila hotelu ili prevozniku, vaš novac će vam u nekoj meri biti vraćen. S druge strane, postoji još jedna vrsta osiguranja, veoma praktična u ovim nestabilnim kovid vremenima.

"Putnici mogu da uplate i osiguranje od otkazivanja putovanja. U ovom slučaju ili bilo kom drugom osiguranje bi im pokrilo troškove letovanja u potpunosti", kažu u turističkoj agenciji.

A, ako smeštaj zakazujete preko sajta "Booking"?

Na ovom servisu na kome možete naći smeštaj u zavisnosti gde rezervišete boravak, možete se dogovoriti oko plaćanja.

Tako je ranijih godina važilo skoro pa striktno avansno plaćanje preko ove platforme, međutim od pojave korone, moguće je isplatu izvršiti po dolasku u smeštaj.

"Za rezervacije napravljene 6. aprila 2020. godine i nakon tog datuma, savetujemo vam da uzmete u obzir rizik od korona virusa (COVID-19), kao i mere vlade koje su posledično uvedene. Ukoliko ne rezervišete fleksibilnu cenu, možda nećete imati pravo na povraćaj novca. Vaš zahtev za otkazivanje će obraditi objekat na osnovu pravila koje ste izabrali i važećeg zakona o zaštiti potrošača, ako je to primenljivo. Tokom ovih neizvesnih okolnosti vam preporučujemo da rezervišete opciju sa besplatnim otkazivanjem. Ako se vaši planovi promene, možete da otkažete bez naknade sve dok ne istekne period za besplatno otkazivanje", stoji na sajtu ovog sajta za rezervaciju smeštaja iliti u prevodu, dogovorite se sa menadžmentom smeštajnog objekta koji ste odabrali oko načina plaćanja i otkazivanja.