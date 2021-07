MASOVNO VARA TURISTE IZ SRBIJE: Građani uplatili letovanje u Grčkoj, pa pred put shvatili da su novac poslali PREVARANTU!

U jeku turističke sezone i odmora nekoliko državljana Srbije doživelo je veliku neprijatnost kad se ispostavilo da će umesto u apartman na grčkoj obali morati da idu u policiju!

Muškarac s područja Bosne i Hercegovine se već duže vreme na društvenim mrežama predstavlja kao vlasnik apartmana, ali nakon što mu klijenti uplate novac odmah ih blokira, ugasi profil, a potom nastavlja s daljim varanjem porodičnih ljudi željnih odmora.

Prevara je otkrivena kad se jedna od oštećenih javila administratorima Fejsbuk grupe Live from Greece sa molbom da se njeno iskustvo objavi u nameri da druge spase neprijatnosti. Žena je takođe htela i da se utvrdi koliko porodica je prevareno od strane Slađana J. sa područja BiH.

Razrađena prevara

Slađan se oglašavao kao vlasnik apartmana u Pefkohoriju i Haniotiju gde je za ime profila birao imena nepostojećih vila. Do ovog trenutka postoji saznanje da je izvršio tri prevare i jedan pokušaj prevare. Uspeo je da protivzakonito prihoduje po 450 evra od dve porodice, a prema rečima jedne od sagovornica jednoj žrtvi uspeo je iz novčanika na isti način da izvuče čak 700 evra.

Prilikom oglašavanja koristio je slike luksuznih i modernih smeštaja iz Grčke i Hrvatske proglašavajući ih za smeštaj u Pefkohoriju i Haniotiju. Kad bi došao do žrtve princip rada je bio isti. Kroz razgovor im je sugerisao kako je jeftinije po njih da mu uplate celokupnu sumu na račun jer tako ostvaruju popust na ležaljke, kako na bazenu u sklopu hotela, tako i na plaži u blizini apartmanskog smeštaja.

Naknadu za letovanje potraživao je uplatom preko servisa za slanje novca. Oštećenima je slao fotografiju kartice s logotipom, ime i matični broj, tražeći od njih da mu uplate novac. U oba slučaja dao je različite lokacije i matične brojeve. Kad bi se transakcija izvršila i on javio da je novac podignut nastupio bi isti scenario. Komunikacija bi se vremenom smanjivala, kako se bližio datum putovanja, a na kraju kad bi ga pitali za informacije vezane za popunjavanje PLF-a bi gasio telefon i brisao profil sa koga se oglašavao.

Slao slike apartmana u Hrvatskoj

Jedna devojka iz Beograda koja je želela da ostane anonimna ispričala je kako je došlo do kontakta s prevarantom.

- Oglašavao se na grupi pa sam ga tako našla. Kontaktirala sam sa njim preko profila Apartman Grčka. Informativno sam ga pitala da li ima slobodan smeštaj i koja je cena, rekao je da ima i da je cena 45 evra ako se ide na 10 dana, a 50 evra ako se ide na manje od 10 dana. Poslao nam je slike smeštaja, vila je bila na plaži, nama se to dopalo i cena nam je isto odgovarala - navodi devojka.

Nakon načelnog dogovora koji je išao pismenim putem preko Fejsbuka prevarant je započeo razgovor oko novca. Devojka u tom trenutku još nije znala da je gledala fotografije jednog od odmarališta u Hrvatskoj koji je stilom podsećao na kuće i apartmane karakteristične za grčku obalu.

- Rekao nam je da mu uplatimo što pre ako želimo da rezervišemo smeštaj i da možemo da uplatimo 30 odsto ili celu sumu ako želimo i ležaljke s tim da je ogromna gužva i da oni imaju privatnu plažu, ali izdaju ležaljke koje su dnevno 15 evra. Mi smo mu uplatili ceo iznos jer nam se više isplatilo tako nego da plaćamo dnevno. Novac je podigao ubrzo posle uplate, posle toga je komunicirao normalno, a mi smo mu tražili da nam snimi apartman - objašnjava devojka.

U trenutku kad su ga pitali za izgled smeštaja počeo je da izbegava komunikaciju s obrazloženjem kako je zauzet pošto ima mnogo posla.

Novac mogao da podigne samo uz isprave! Pare poslate preko WU inače je moguće podići samo uz validni važeći dokument i identifikaciju. U korisničkoj službi su objasnili da za slanje novca nije potrebno slati javni matični broj građana, kao što je to činio Slađan J, ali da je prilikom podizanja novca potrebno imati važeći dokument u vidu lične karte ili pasoša. Tokom podizanja novca proverava se identitet osobe koja prima novac što trebalo da olakša posao organima reda i zakona da stanu na put prevarantu koji je na ovaj način pribavio prema dosadašnjim saznanjima više od hiljadu evra!

- Kako nam je rekao, bio je zauzet, stalno je vozio i odvozio goste. Čuli smo se na audio-pozivu i delovao je normalno i uverljivo. Posle sam mu tražila kontakt telefon i poslat mi je sa tim da ga zovem samo ako je neophodno i da nema više vremena za dopisivanje pošto mora da da ide po goste. Naš dolazak u njegov apartman bio je ugovoren za 27. jul - kaže devojka.

Prema već razrađenom šablonu prevarant joj je poslao svoj matični broj, ime, karticu, što je, kako je rekla, njoj bilo dovoljno da mu poveruje. Da od mora ove godine neće biti ništa, makar kada se radi o letovanju kod Slađana J, shvatila je kada je njegova prevara izašla na videlo.

- Bilo mi je sumnjivo kad sam videla da izbegava da pošalje video apartmana i onda sam pročitala na grupi obaveštenje o prevari i shvatila sam da smo i mi deo prevare s tim što je nama predstavljao drugu vilu koja se navodno zvala Vila Jovana - kaže Beograđanka.

Kako je rekla, protiv Slađana J. podneće prijavu zbog prevare, iako ne veruje da će uspeti da povrati novac koji su suprug i ona uplatili. Nada se samo da će biti priveden pred lice pravde te i adekvatno kažnjen za svoju prevaru kojom je oštetio nepoznati broj građana Srbije.

Naleteli na prevaranta

Druga devojka iz okoline Beograda, koja je i raskrinkala prevaranta, ispričala je kako se na ovaj način potražnje smeštaja odlučila nakon što je prošle godine imala dobro iskustvo.

- Znate, ranije smo išli preko agencija, a onda je prošle godine moja majka preko društvenih mreža našla neki apartman i imali smo dobro iskustvo iako nismo otišli na more. Naime, žena koja je bila vlasnica, a kojoj smo uplatili avans, kad se Grčka zatvorila za naše turiste zbog korone, pitala nas je da li želimo da nam vrati novac ili da prebacimo za 2021. godinu. Uzela sam novac jer je tako bilo lakše i njoj i nama. Poučena tim iskustvom pokušala sam isto tako da nađem smeštaj za supruga, dete staro sedam godina i mene, ali ispalo je da smo ovaj put naišli na prevaranta - kaže devojka.

Ima još prevarenih! Nažalost, lista prevarenih je verovatno i duža, pošto se preko društvenih mreža, stalno javljaju korisnici koji su bili u kontaktu sa Slađanom J. Da su se prevarantu iz BiH osladile pare, najbolje govori prepiska sa gospođom koja je želela da ostane anonimna, ali jetakođe otkrila da je insistirao na slanju čitavog iznosa umesto avansa, kako se uglavnom posluje. Inicirao je uplatu celokupnog iznosa u određeno vreme koje nije odgovaralo stranci. Upravo ta činjenica upalila je alarm u njenoj glavi pa je izbegla da bude još jedna u nizu prevarenih.

Kad je na Fejsbuku ukucala željeni pojam, među prvima joj se prikazala navodna Vila Meri odnosno smeštaj koji je oglašavao prevarant Slađan J. Kad su stupili u komunikaciju ništa nije govorilo da se radi o mogućoj prevari.

- Čuli smo se oko sedam ujutru. Tražia sam preko Fejsbuka, ukucala sam apartmani Pefkohori i on mi je izašao. Razgovor je tekao najnormalnije. Delovao je kao profesionalac. Slao nam je slike, a kada smo uplatili novac, posle nekoliko dana, tražila sam mu lokaciju da popunimo PLF, a tada mi je poslao dve slike sa plaže i lokaciju sa Gugl mapa. Vilu nisam direktno videla na mapi jer je bila okružena nekim tujama, nekim rastinjem, te nisam lepo mogla da je vidim. Dan je koštao 45 evra i navela sam mu da nam je bitno da je soba trokrevetna. To nam je bilo bitno zbog deteta. Rekao mi je da ima i da mu je od 4. avgusta slobodan apartman. U prvi mah nama je više odgovarala neka sredina avgusta, ali i ovo nam je bilo ok. Rekao je da taj dan ispraća prethodne goste i da je smeštaj slobodan pa je delovalo legitimno - kaže žena.

Nestao je sa mesindžera i vocapa

Prema ustaljenom šablonu prevare Slađan J. je i njoj ponudio dve opcije - avansnu uplatu, ali i uplatu celokupnog iznosa aranžmana s tim što će na taj način dobiti na korišćenje ležaljke na bazenu u sklopu smeštaja i na samoj plaži gratis.

- Čuli smo se oko tri sata preko poruka, sve mi je lepo objasnio, rekao da vila ima bazen te i da ako uplatimo odmah ceo iznos imamo ležaljke gratis, a da su ako uplatimo samo avans koša 15 evra po danu. Išla sam logikom da nikada nikoga u životu nisam prevarila, zašto bi iko mene, te sam pristala na to da mu isplatim celu sumu unapred. Jer, znate, tih 15 evra po danu je puno, ovako nam je dosta značilo - kaže prevarena Srpkinja.

Kada je novac uplaćen na ime Slađana J, počele su da se dešavaju čudne stvari, ali koje joj i dalje nisu palile crvenu lampicu. Kao i u prvom slučaju, najpre je počeo da ne odgovara revnosno na pozive i poruke, a i kada je to činio, bilo je to kratko i na brzinu.

- Kad sam mu uplatila novac čuli smo se još u nekoliko navrata. Bila je neka priča da će možda ponovo biti zatvaranja granica za naše turiste i interesovalo me je šta se dešava. Zvala sam ga dva puta i nije mi se javio. Mislila sam, ok, sezona je, gužva je, radi, javiće se. Javio se tek 11. jula nakon dva dana. Tu sam se malo smirlila - dodaje žena.

Da nešto zaista nije kako treba, shvatila je tek nakon nekoliko dana, pošto je bosanski broj koji je Slađan J. koristio na Vocapu bio neaktivan.

- Okrenem broj direktno jer se nije javljao na poruke koje sam slala na Vocap. Nije se javljao nekoliko dana, opet razmišljam, bosanski broj, verovatno ima grčku karticu, ali broj na Vocapu može da ostane na drugom, nije to neki problem. Verovatno se zato ne javlja. Ali đavo mi ne da mira, pozovem ujaka koji radi pri policiji i sve mu objasnim. Ali opet, razmišljam, možda se javi, već se nije javljao neko vreme, neću da pravim frku i dramu - priča žena.

Pre nego što je uputila poruku Fejsbuk stranici "Live from Greece" ponovo je pokušala da stupi u kontakt sa Slađanom. Tada je shvatila da mu je nalog koji je koristio na Fejsbuku deaktiviran.

- Ceo dan sam ga zvala. Onda sam uzela da mu pišem na Fejsbuku gde smo se prvi put čuli. Slučajno sam pogledala sliku na profilu i primetila sam da je bela, a tu je ranije stajala slika vile. Tada sam shvatila da smo prevareni. Kucala sam posle toga na svim grupama vezanim za Grčku ime njegove vile, njegovo ime, ali mi ništa nije izašlo - objašnjava prevarena Srpkinja.

Planira da podnese prijavu protiv Slađana J. i nada se da će policija Srbije i Bosne i Hercegovine brzo da ga locira i privede.