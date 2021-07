OGLASILA SE ČUVENA SRPSKA DOKTORKA! Šta se dešava ukoliko žene zatrudne između dve doze vakcine?

Imam na desetine pacijentkinja koje su vakcinisane protiv korone, a potom ostale u drugom stanju i trudnoće im se razvijaju najnormalnije. Pa čak imam i one koje su zatrudnele između primanja dve doze vakcine, kao i one koje su išle na veštačku oplodnju i sve je u redu i sa ženom i sa plodom. Nema dokazane štete od vakcine, ali ima od kovida 19, od koga su neke trudnice i preminule, ističe za Kurir ginekologinja prof. dr Ana Jovanović, načelnica Dnevne bolnice GAK "Narodni front".

Budući da je masovna vakcinacija u Srbiji počela u januaru ove godine, žene koje su vakcinisane pa potom zatrudnele još nisu stigle i da se porode. Ipak, za sada je sve u redu, a prof. Jovanović navodi da njeno kliničko iskustvo pokazuje da žene nisu odlagale planiranu trudnoću zbog vakcinacije.

- Imam nekoliko žena kojima se neplanirano desilo začeće neposredno pre nego što su dobile drugu dozu vakcine. Vakcinisane su, a da nisu ni znale da su zatrudnele. I nisu imale nikakvih neželjenih efekata, niti problema. Plod se razvija normalno, trudnoća teče normalno. Ne postoji ni medicinsko, ni teorijsko objašnjenje zašto ne bi bilo trudnoće nakon vakcinacije - navodi prof. Jovanović.

Ona ističe da "apsolutno nema ograničenja" za vakcinaciju pre trudnoće, ali da su određena strukovna udruženja uglavnom usaglašena da se u začeće kreće mesec dana posle druge doze.

- Međutim, ponavljam, imam pacijentkinje koje su i u kraćem periodu ostale trudne i nije bilo rizika i problema. A preporučeno je da, ako je žena već trudna, a nije vakcinisana, to učini pošto prođe prvi trimestar. Ne zato što bi nešto moglo da joj bude od vakcine, nego zato što se uginuće ploda uglavnom dešava u prva tri meseca trudnoće, pa da to ne bi neko dovodio u vezu s vakcinom. U opštoj populaciji određeni broj trudnoća imaće uginuće u prva tri meseca, a ne zna se konkretno od čega, i to je između pet i deset odsto. Procenat je različit u zavisnosti od grupa koju pratimo, da li su trudnice do 30 godina starosti, do 40 ili preko 40. Što je žena starija, češći je gubitak trudnoće u prvom trimestru zbog nekvaliteta, odnosno starosti jajne ćelije, to je tzv. prirodna selekcija - objašnjava doktorka i dodaje:

- Imam i pacijentkinja koje se leče od neplodnosti i napravile su prekid na mesec, mesec i po dana da bi se vakcinisale, posle čega su zatrudnele vantelesnom oplodnjom. Dakle, to su žene, a s njima i muškarci, odnosno porodice koje se često dugotrajno i teško bore za potomstvo i nije ih bilo strah da prime vakcine i onda nastave proces veštačke oplodnje, jer shvataju da je cepivo civilizacijsko dostignuće. Nijh dve od 37-38 godina vakcinisane su u martu i aprilu, a potom su veštačkom oplodnjom ostale trudne i obe su dobro. Pacijentkinje me pozovu, pitaju za mišljenje i stave tačku na sve spekulacije o navodnom štetnom dejstvu vakcine.

STRAH OD ČETVRTOG TALASA! Prof. dr Jovanović ističe da se u poslednje vreme žene koje bi da zatrudne sve više interesuju za vakcinaciju: - Kako se sve više priča o delta soju korone i s obzirom na to da nam se približava jesen i očekivani četvrti talas, tako me sve više žena pita da li da se vakcinišu. U telefonu imam mnogo poruka žena koje doje i hoće da se vakcinišu, a planiraju i trudnoću.

Doktorka preporučuje vakcinu pre trudnoće i ženama koje nisu rađale i koje su mlade, jer šteta od korone, kao i svake virusne infekcije, može da bude velika.

Svi znamo da je bilo i trudnica koje su zbog kovida 19, nažalost, umrle. Nisam imale nijednu pacijentkinju koja je preminula, ali jesam da je morala prevremeno da se porodi, u 32. nedelji trudnoće, a da ona ode na respirator, jedva se izvuče, ima teške postkovid posledice, o bebi ne može da brine. A imala sam ih i sa teškim kliničkim slikama, koje su se izlečile, porodile u terminu, ali su tokom trudnoće zračene po skenerima, koristile različite lekove, čije dejstvo nije ispitano na trudnicama, ali morale su da ih prime da bi glavu spasle. Takođe, imala sam i pacijentkinju s pobačajem, jer je žena tokom kovida prokrvarila. Najveći broj trudnica kroz koronu prođe dobro, ali poslednji talas proletos nas je naučio da su kliničke slike teže i da je mnogo više komplikacija nego što je bilo na početku epidemije - ističe doktorka.