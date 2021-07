OPREČNA MIŠLJENJA EPIDEMIOLOGA: Lekari pričaju o zabrani organizovanja većih skupova, pojedini nisu za OŠTRE MERE!

Prema njegovom mišljenju, ne treba uvoditi neka restriktivna pravila koja bi stvorila animozitet i neraspoloženje među ljudima.

Onima koji su vakcinisani treba omogućiti pristup svim kulturnim, muzičkim i sportskim događajima, za razliku od onih koji ne prihvataju imunizaciju, smatra dr Branislav Tiodorović. On smatra da bi se na taj način poboljšala epidemiološka situacija u Srbiji.

Prema njegovom mišljenju, ne treba uvoditi neka restriktivna pravila koja bi stvorila animozitet i neraspoloženje među ljudima, kakvo smo mogli da vidimo ovih dana u nekim državama.

- Zalažem se za silu argumenata, a ne za argument sile. Pre svega to pravnici moraju da definišu tako dobro da bude u skladu sa Ustavom i zakonima. Ne možemo da govorimo da su naši zakoni više demokratski od recimo francuskih ili austrijskih. Treba napraviti potez koji ima za cilj zaštitu zdravlja, ali koji je zasnovan na zakonima - objašnjava za Politiku dr Tiodorović.

Njegovo mišljenje je da ne bi bilo delotvorno ukoliko bi se sada donele neke rigorozne mere kad je reč o ograničenju okupljanja ljudi. Sada je trenutak da se vakcinišu oni koji to do sada nisu uradili, smatra on.

Sa druge strane, epidemiološkinja dr Lela Ilić ima nešto drugačije mišljenje. Ona za Politiku kaže da je najvažnije da se poštuju postojeće mere prevencije. Napominje da nije u koliziji da se donese propis o obaveznoj vakcinaciji za određene kategorije stanovništva jer to omogućava Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

- Sada mnogo toga zavisi od činjenice koliko je država spremna da rizikuje i donese neke mere koje možda nisu popularne, zarad zaustavljanja epidemije. Lekari stalno pričaju da treba zabraniti organizovanje većih skupova, ali se i dalje ništa ne menja. Mere se neće poštovati ako ljudi znaju da ih niko ne kontroliše - kaže za Politiku dr Ilić.

Kako podseća, samo jedna zaražena osoba na nekom slavlju može da zarazi sedam drugih, pa svako od njih još sedam i tako unedogled.