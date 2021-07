VANREDNO! Krizni štab popodne zaseda, Tiodorović pred sednicu: Razmatramo uvođenje nove mere!

Epidemiolog dr Branislav Tiodorović kazao je da Krizni štab zaseda kako bi se procenila epidemiološka situacija i o eventualnim merama.

- Lokdaun ne bi došao u obzir - naveo je on i ukazao da je moguće pooštrovanje mera prema onima koji se vraćaju u zemlju. Ljudi su se prepustili letnjem odmoru, posebno oni koji se vraćaju sa teritorija kao što su Grčka, Crna Gora... Imamo podatke da je došlo do povećanja, posebno u Grčkoj gde prevazilazi više hiljada novopozitivnih dnevno - upozorio je on.

Tiodorović je kazao da to predstavlja rizik po Srbiju.

- Moramo primeniti neke mere većeg opreza prema onima koji se vraćaju sa mora, prema onima koji dolaze iz zemalja gde su se značajnije pogoršale prilike - kaže Tiodorović i dodao da se to tiče ljudi koji poslovno idu u region ili u zemlje Bliskog istoka. Moramo da budemo objektivni. Znali smo koliko su se ljudi opustili i bilo je za očekivati da ćemo imati problem, posebno oni koji se vraćali sa me. Imaćemo imati blago povećanje koje će da ukazuje na oprez, a sa druge strane bolnice nam se ne pune u velikom broju. Nismo u teškoj situaciji - kazao je Tiodorović.

On ističe da ako neko dođe u bolnicu, obično su to nevakcinisani.

- Budimo oprezni, nema mesta panici, treba biti ozbiljan i provoditi mere koje su već donete - naveo je on i ukazao da je neophodno nošenje maski gde je više ljudi i držati distancu od metar i po do dva, kao i da se sprovodi dezinfekcija.

Govoreći o delta soju, smatra da ga imamo više nego što se pretpostavlja. Kao razlog tome, kazao je da je to slučaj jer smo otvorena zemlja, te samim tim imamo ovakvu situaciju.

- Nemoguće je sprečiti prodor delta soja... Među Indjcima (koji borave u našoj zemlji), retko ko je potvrđen kao pozitivan, manje od jedan odsto je bilo inficirano... To ne predstavlja opasnost - kazao je Tiodorović.

Ovaj stručnjak je istakao da je "važnija je vakcinacija", odnosno da je najvažnije da bude do 60 odsto vakcinisanih.

- (Sada je) ključan trenutak za vakcinaciju zbog manjeg broja zaraženih. Minimalan je rizik da se zarazite između doza vakcine - naveo je on i istakao da bi trebalo iskoristiti avgust za imunizaciju i da se tako spremimo za septembar.

Naveo je da je bitno da se obavi vakcinacija kod dece starije od 12 godina.

Govoreći o trećoj dozi, on je naveo da bi ona trebalo da bude neophodna za hronične bolesnike.

O nastavi

Tiodorović je kazao da se već razmišlja o organizaciji nastave, te da će osnovci do 5. razreda ići normalno u školu.

Kod starijih osnovaca, srednjoškolaca i studenata će se pratiti situacija. Oni su najvažniji kao izvor infekcije i bitno je to što će moći da ugroze starije", rekao je on.

Dodao je da bi bilo dobro da postignemo 60 odsto vakcinisanih, što je, kako kaže realno.

- Da bismo imali kolektivni imunitet moramo imati tu cifru. Moramo imati preko 65 odsto vakcinisanih kako bismo postigli kolektivni imunitet. Nijedna vakcina ne štiti 100 odsto i zavisi od organizma koji prima vakcinu - istakao je epidemiolog i naveo da se nada da će biti razvijeno cepivo za koje će biti potrebna jedna doza da štiti barem godinu dana.

Na pitanje o obaveznoj vakcinaciji, on je naveo da su neke zemlje poput Francuske i Italije to učinile. Pozvao medicinske radnike u Srbiji da prime vakcinu.

- Oni treba da budu primer. Vakcinacija nije pitanje demokratije, već pitanje civilizacije. Odgovorno prema sebi i odgovorno prema drugima - naveo je Tiodorović.