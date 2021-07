NEMA PREMINULIH, DRASTIČAN SKOK NOVOZARAŽENIH: Presek korone u Srbiji! Koliko će ove brojke uticati na današnje nove odluke Kriznog štaba?

U prethodna 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 9,709 građana, od kojih je 332 novozaraženih lica.

Danas nema preminulih osoba!

Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 11 pacijenata.

Podsećanja radi, juče je na koronavirus testirano 10.446 građana, dok je čak 290 pacijenata bilo zaraženo.

Preminula su tri pacijenbta, dok je na respiratorima bilo 11 obolelih.

Epidemiolog dr Branislav Tiodorović kazao je da Krizni štab zaseda kako bi se procenila epidemiološka situacija i o eventualnim merama.

- Lokdaun ne bi došao u obzir - naveo je on i ukazao da je moguće pooštrovanje mera prema onima koji se vraćaju u zemlju. Ljudi su se prepustili letnjem odmoru, posebno oni koji se vraćaju sa teritorija kao što su Grčka, Crna Gora... Imamo podatke da je došlo do povećanja, posebno u Grčkoj gde prevazilazi više hiljada novopozitivnih dnevno - upozorio je on.

Tiodorović je kazao da to predstavlja rizik po Srbiju.

- Moramo primeniti neke mere većeg opreza prema onima koji se vraćaju sa mora, prema onima koji dolaze iz zemalja gde su se značajnije pogoršale prilike - kaže Tiodorović i dodao da se to tiče ljudi koji poslovno idu u region ili u zemlje Bliskog istoka. Moramo da budemo objektivni. Znali smo koliko su se ljudi opustili i bilo je za očekivati da ćemo imati problem, posebno oni koji se vraćali sa me. Imaćemo imati blago povećanje koje će da ukazuje na oprez, a sa druge strane bolnice nam se ne pune u velikom broju. Nismo u teškoj situaciji - kazao je Tiodorović.

On ističe da ako neko dođe u bolnicu, obično su to nevakcinisani.

- Budimo oprezni, nema mesta panici, treba biti ozbiljan i provoditi mere koje su već donete - naveo je on i ukazao da je neophodno nošenje maski gde je više ljudi i držati distancu od metar i po do dva, kao i da se sprovodi dezinfekcija.

O nastavi

Tiodorović je kazao da se već razmišlja o organizaciji nastave, te da će osnovci do 5. razreda ići normalno u školu.

Kod starijih osnovaca, srednjoškolaca i studenata će se pratiti situacija. Oni su najvažniji kao izvor infekcije i bitno je to što će moći da ugroze starije", rekao je on.

Dodao je da bi bilo dobro da postignemo 60 odsto vakcinisanih, što je, kako kaže realno.

- Da bismo imali kolektivni imunitet moramo imati tu cifru. Moramo imati preko 65 odsto vakcinisanih kako bismo postigli kolektivni imunitet. Nijedna vakcina ne štiti 100 odsto i zavisi od organizma koji prima vakcinu - istakao je epidemiolog i naveo da se nada da će biti razvijeno cepivo za koje će biti potrebna jedna doza da štiti barem godinu dana.

Na pitanje o obaveznoj vakcinaciji, on je naveo da su neke zemlje poput Francuske i Italije to učinile. Pozvao medicinske radnike u Srbiji da prime vakcinu.

- Oni treba da budu primer. Vakcinacija nije pitanje demokratije, već pitanje civilizacije. Odgovorno prema sebi i odgovorno prema drugima - naveo je Tiodorović.

