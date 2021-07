TROPSKI DAN U SRBIJI! Ovo su temperature izmerene u 15 sati, evo gde je najtoplije!

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa jutarnjim temperaturama od 16 do 24 C, najvišim dnevnim od 33 do 39 C.

Samo se na severu tokom jutra može očekivati umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 21 do 24 C, najviša oko 35 C.

Kad je reč o aktuelnim temperaturama, RHMZ je objavio sledeće temeprature izmerene danas u 15 časova: Najtopliji su Valjevo i Zaječar sa 39 stepeni

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do kraja nedelje očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 C, javlja Tanjug.

U subotu i nedelju na severu i zapadu, a početkom nedelje i u centralnim krajevima, uz promenljivu oblačnost i manji pad temperature, moguća je ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Krajem perioda stiže naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dodaje se u saopštenju.