NE IZLAZITE IZ DOMOVA BEZ PREKE POTREBE: RHMZ izdao ALARMANTNO upozorenje - Temperature i do 42 STEPENA (FOTO)

RHMZ je objavio upozorenje na visoke temperature na području Srbije.

Do kraja sedmice biće veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 stepeni na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju (01.08.) na jugoistoku lokalno i do 42 stepena.

U ponedeljak i utorak (02 - 03.08.) visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugoistoku Srbije - do 37 stepeni, a u ostalim krajevima biće svežije.

U sredu (04.08.) u svim krajevima ponovo veoma toplo.