INVESTITOR UZEO PARE ZA STANOVE I NESTAO! Dramatična ispovest para koji je ostao bez novca i nekretnina: DOŽIVELA ŠLOG OD STRESA

Milica Grujić i njen partner tvrde da su investitoru B. M. isplatili 180.000 evra za dva stana na Čukarici, koji ni tri godine od sklapanja ugovora nisu završeni.

Kupili smo dva stana na Čukarici i za njih investitoru u potpunosti isplatili oko 180.000 evra. Stanovi ni tri godine od sklapanja ugovara nisu dovršeni, investitor je nestao, a sada su se pojavili drugi ulagači koji naše stanove ponovo pokušavaju da prodaju, tvrdi Beograđanka Milica Grujić.

- Jedan od suvlasnika placa angažovao je dvojicu novih investitora koji mutnim radnjama pokušavaju da nas prevare. Pokrenuli su proces legalizacije za istu nekretninu i dobili je, ali smo mi podneli žalbu na taj proces, koja je prihvaćena. Mog nevenčanog supruga su sačekivali i pretili mu zbog toga, ali mi od pravde ne odustajemo. Protiv svih smo podneli krivične prijave - započinje Milica svoju mučnu priču sa bahatim investitorima.

Ona objašnjava da je njen partner Zlatko Šaponjić 2018. sklopio ugovore sa investitorom B. M. o kupovini dva stana u zgradi na Čukarici, koja je u tom trenutku bila u izgradnji. Celu ugovorenu sumu su, kako ističe, investitoru isplatili, ali sada, tri godine kasnije, stanovi nisu dovršeni, a investitoru se izgubio svaki trag.

- Imamo kupoprodajne ugovore, papire iz banke u kojima se vidi da smo dali 179.174 evra. Investitoru smo isplatili prvo 58.787 evra za stan od 47,03 kvadrata, a potom smo mu dali 60.387, pa 40.000 evra i automobil „audi“ od 20.000 evra za stan od 96,31 kvadrat, koji smo ugovorili po ceni od 120.387 evra. U to smo uložili svu ušteđevinu od prodaje Zlatkove porodične imovine. Želili smo time da obezbedimo i nas i decu, pošto nas dvoje imamo bebu, a on ima i dvoje dece iz prvog braka - priča Milica.Dodaje da je u ugovoru sklopljenim sa investitorom B. M. pisalo da će stanovi biti useljivi za dva do tri meseca. Ipak, majstora je na gradilištu bilo sve manje, da bi potom uopšte prestali da se pojavljuju.

Posledice stresa - Doživela šlog šest meseci posle porođaja l Milica Grujić ističe da je zbog stresa usled sporova sa investitorima pre godinu dana doživela šlog, i to nedugo nakon što porodila. - Šest meseci nakon porođaja od stresa mi je pukla glavna aneurizma, došlo je do krvarenja u mozgu, zbog čega sam ležala u bolnici 20 dana. Posle toga sam bila slabo pokretna, a bebicu je čuvao suprug, koji brine o još dvoje dece - rekla je Milica, koja je uz sve navedeno priložila i lekarsku dokumentaciju.

- Investitor B. M. je mog muža blokirao na telefonu tako da ne može da ga pozove. Protiv njega smo Drugom osnovnom tužilaštvu podneli prijavu zbog krivičnog dela držanja u zabludi. Iako je tužilaštvo utvrdilo da investitor nije ispunio ugovorene obaveze, odlučilo je da nema osnova za krivičnu prijavu i da se slučaj šalje na parnicu, što može da traje i 10 godina - navodi Milica.

Da stvar bude gora, Milica tvrdi da su se u međuvremenu pojavila dva nova investitora, koja su pokušala da sa jednim od vlasnika placa (ime i prezime poznato redakciji) na kome je zgrada, ponovo prodaju iste te stanove.

- U dogovoru sa tim vlasnikom placa, novi investitori su izvršili nezakonitu prenumeraciju već prometovanih stanova. Kad smo to otkrili, naš advokat je poslao mejl svim notarima u Beogradu gde je upozorio na tu prevaru i stanovi sada ne mogu da se prodaju. Cela zgrada stoji, ne može da se radi, ali smo nekoliko puta videli da se novi potencijalni kupci tu i dalje dovode - tvrdi Milica.