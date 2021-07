NIJE SE POKAJAO! Kupio kartu za Beograd i otišao iz Njujorka! Zahvaljujući Srbiji preživeo je koronu, a njegova priča ostavlja bez reči!

WSJ je objavio priču sa naslovom "Jedno od retkih utočišta u godini Kovida". Ovo je deo njegove priče:

"Za jednog Njujorčanina, odluka da veći deo 2020. godine provede u Beogradu u Srbiji bila je oslobađajuća. Kada je Covid-19 prošlog proleća zahvatio Njujork, imao sam oko 60 godina i oporavljao sam se od traumatske povrede mozga koja je, prema nekim standardima, „trebala“ da me odnese nekoliko godina ranije.

Ne samo da sam preživeo, već sam ponovo osetio glad za životom, da bih se zatekao na najgoroj tački pandemije u SAD. Nekoliko prijatelja je umrlo, a ja sam gledao televizijske slike improvizovanih mrtvačnica koje su se zajedno šunjale po gradu u šatorima, kamionima i Central park. Moje komšije i ja smo se oprezno stiskali dok smo putovali u predvorje naše stambene zgrade, dišući plitko, spljoštajući se uz zidove.

Do avgusta mesecima nisam izlazio iz zgrade. Bez para, u penziji, odrasla deca zauzeta školom ili poslom, shvatio sam da nikome nije potrebno moje prisustvo. Sve što sam želeo je mesto da provedem još jednu zimu u razumnom ljudskom dostojanstvu, tokom koje sam mogao da čitam, razmišljam i slušam muziku koju volim. Ali svaki dan je izgledalo kao da se druga zemlja zatvorila za posetioce, a još nije bilo ni glasina o vakcini.

