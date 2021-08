RHMZ IZDAO UPOZORENJE NA VRUĆINE: Danas lokalno i do 42 stepena, upaljen crveni meteo alarm, e ova 2 grada će biti najtoplija

RHMZ izdao je upozorenje da će danas biti veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 34 stepena na severu, do 40 stepeni na jugu Srbije, a na jugoistoku lokalno i do 42 stepena.

U prvoj polovini sledeće sedmice, od 2. do 4. avgusta, visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije, od 34 do 37 stepeni, dok će u ostalim krajevima biti svežije.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uveče i tokom noći na severu zemlje uz izolovani razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i na severu jak, kratkotrajno i olujni, južni i jugozapadni, a krajem dana i tokom noći u Vojvodini u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura biće od 17 do 24 stepena, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni, na jugoistoku Srbije lokalno i do 42 stepena.

Zbog visokih temperatura u Srbiji danas je upaljen crveni meteo alarm, osim u Bačkoj i Sremu gde je na snazi narandžasti.

Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoroji veoma opasna pojava i označen je brojevima osam i devet.

Prema prognozi RHMZ, danas će natoplije biti u Negotinu i Nišu, gde se očekuje 40, odnosno 39 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 8. avgusta, u ponedeljak se očekuje osveženje za 5 do 10 stepeni, uz delimično povećanje oblačnosti na severu i zapadu zemlje i lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom.

U utorak pretežno sunčano, a od utorka uveče do kraja perioda uz promenljivu oblačnost ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Temperatura u većini mesta oko proseka, osim na jugoistoku zemlje gde se zadržava veoma toplo vreme, sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.



