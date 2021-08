KONAČNO SE LAKŠE DIŠE: Uživajte u svežijem vremenu, a EVO kada se paklene temperature vraćaju ponovo!

U Beogradu pretežno sunčano i svežije.

Od danas do srede visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije, od 34 do 37 stepeni Celzijusa.

U većem delu zemlje danas pet do 10 stepeni svežije i pretežno sunčano. Uz promenljivu oblačnost uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 21 C, najviša od 28 na severu do 36 C na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu pretežno sunčano i svežije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 21 C, najviša oko 29 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 9. avgusta:U utorak i sredu pretežno sunčano. U utorak u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Od četvrtka do subote promenljivo oblačno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim do kraja perioda suvo.

Temperatura u većini mesta oko prosečnih vrednosti, osim na jugoistoku gde će se do četvrtka zadržati veoma toplo, oko 35 stepeni.

Krajem perioda temperatura u porastu.