NIJE DOBRO! Danas preko 400 zaraženih, a skočio je i broj preminulih! Ovo je najnoviji KORONA PRESEK!

Ovo je najnoviji presek koronavirusa u Srbiji.

U prethodna 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 11,076 građana, od kojih je 424 osoba pozitivno. Preminulo je 5 ljudi. Na respiratorima se nalazi 9 osoba.

Inače, ranije danas epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da sve ukazuje na to da imamo dominantan delta soj koronavirusa i da će on jačati, a to pokazuje manji priliv pacijenata u bolnicama. Tiodorović je za rekao da se očekivalo da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja pozitivnih na korona virus.

U celoj zemlji imamo manji broj hospitalizovanih. Mislim da treba da budemo oprezni, ali nema mesta panici. Ljudi koji se vraćaju sa letovanja moraju da se posvete sebi i da se kontrolišu - naglasio je Tiodorović.

Tidorović je naveo da smo blizu odluke o obavaznoj vakcinaciji za zdravstvene radnike.

Preporuka vakcinacije je u najboljoj nameri za zdravstvene radnike, prosvetne radnike i vaspitače u vrtićima kako bi zaštitili i njihovo zdravlje, ali i zdravlje njihovih učenika i pacijenata - istakao je Tiodorović.

Podsetimo, u Srbiju je juče stiglo ukupno 136.890 doza vakcine "Fajzer" i to 132.210 doza u okviru redovne isporuke, kao i 4.680 doza preko sporazuma sa Vladom Austrije.