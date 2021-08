Bulatović: Kvadrat stana u Belgrade Waterfront-u već od 2.950 evra

„Cena kvadrata u najvećem broju stanova u Belgrade Waterfront-u kreće se od 2.950 do 3.300 evra“, izjavio je direktor prodaje kompanije Belgrade Waterfront Bojan Bulatović gostujući na kanalu Vesti.

On je istakao da se kupci opredeljuju za životni stil gde im je sve na dohvat ruke i gde je sve u funkciji uštede njihovog vremena i energije.

„Po mnogim pitanjima smo postavili standarde na ovdašnjem tržištu. U okviru svake naše zgrade postoji recepcija, 24-časovno obezbeđenje, a tim ljudi brine o održavanju. Naš projekat je izuzetno čist, iznad beogradskih standarda, pa tako čak postoje i standardi o visini travnatih površina“, istakao je Bulatović.

Direktor prodaje Belgrade Waterfront-a rekao je da će se u okviru ovog projekta naći i prvi brendirani stanovi u našoj zemlji – The Residences at The St. Regis i W Residences Belgrade, koji su deo najvećeg hotelskog i rezidencijalnog lanca Marriott International.

Objasnio je da je reč o stanovima koji nude uslove života kao u prestižnim hotelima i da je Marriott uključen u odabir materijala i u nivo usluga koje će biti dostupni stanarima.

„Pored brendiranih stanova, imamo i druge zgrade sa dodatnim sadržajima kao što su bazen i teretana. Međutim, najveći broj stanova u Belgrade Waterfront-u može da se kupi po ceni već od 2.950 evra po kvadratu, sa uključenim PDV-om. Useljene su četiri zgrade, još 14 je u izgradnji, a naši kupci su ljudi koji traže budući dom, porodice i svi oni koji prepoznaju prednosti života u kojem im je sve na dohvat ruke – omiljeni kafić, šetalište pored reke, biciklističke staze, široki trotoari, podzemne garaže.

Pored stanova u izgradnji, moguće je kupiti i one koji će biti useljivi već za mesec i po“, zaključio je Bulatović gostujući na kanalu Vesti.