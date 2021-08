VERUJETE LI U ALTERNATIVNU MEDICINU? Ovaj Čačanin godinama pomaže sugrađanima - EVO KAKVA TEHNIKA JE U PITANJU

Od davnina Srbi veruju u alternativnu medicinu i pokušavaju da sačuvaju zdravlje uz pomoć prirodnih metoda i lekova. Zna se da u pojedinim selima žive ljudi koji znaju da „nameštaju“ polomljene kosti, bake koje „pomeraju“ želudac i mogu da skidaju bradavice.

Manje poznata metoda, svakako je hidzama koja korene vuče još iz drevnih civilizacija. Kažu da je dobra za oporavak čitavog organizma, detoksikaciju u lečenje mnogih boljki. Ali, ako želite na ovaj način da se opustite morate biti spremni na „malu žrtvu“. Jedan Čačanin bavi se hidzamom. Već nekoliko godina sugrađanima pušta krva, a nije doktor niti vampir.

Aleksandar Gostiljac je diplomirani fizioterapeut i uz pomoć ove drevne tehnike spasava ljude od stresa i bolova.

"Proces se izvodi tako što se prvenstveno uradi masaža, da se telo pripremi ha hidzamu kako bi se napravila dobra cirkulacija u telu, i da se mišići opuste. Nakon tog procesa nastavljamo sa kamping ili vakum masažom da bi se odradila još bolja cirkulacija stujanja krvi kroz telo, takozvana suva hidzama“, kaže Aleksandar.

Glavni alat u ovoj proceduri su skalpel i čašice, sa kojima Aleksandar barata nakon što telo popuno pripremi za ispuštanje krvi. On na precizno određene tačke postavlja prvo čašice a kasnije kožu ispod njih secka. Krv koja poteče u tom trenutku su toksini koji zapravo truju ljudski organizam.

"Kada se iščisti ta površina od toksina koji nedozvoljavaju kiseoniku da hrani nerve i mišiće, ovim procesom pročišćava se krv i postaje bogatija hranljivim materijama. Na taj način mišići i ostali delovi tela polako počinju da se oporavljaju. Iako deluje pomalo zastrašujuće kad vam neko 'pušta' krv, hidzama je potpuno bezbolna i od nje čovek može da ima veliku zdravstvenu korist“, kaže ovaj Čačanin.

Ovu tehniku Aleksandar je usavršio u Sarajevu, ali kako kaže uvek može još da se uči. Svako telo sastavljeno je od velikog broja tački i za svaku boljku se čašica stavlja i koža secka zbog posebnog zdravstevnog razloga. Prvu hiѕamu radio je članovima svoje porodice, nekima je radio čak i na licu, a jedino mesto od kog zazire da radi skalpelom do sada je potkolenična jama.

"Hidzama može biti relaksirajuća, ali vrlo često se koristi i kao rešenje za mnoge bolesti. Koga god da pitate kako se oseća nakon urađenog procesa svi će vam reći da osete neko olakšanje u predelu u kom ste radili hidzamu. Ljudi koji dođu sa nekim bolom dva do tri sata nakon terapije, osete to lakoću i nestanak bola i ta terapija u principu može da ga drži od tri do šest meseci. Njavžnije je samo da sve bude sterilno i ruke vešte i nema nikakvih problema", rekao je Aleksandar.

Mnogi pacijenti koji su se upustili u naizgled neprijatnu terapiju puštanja krvi, nakon završetka promene mišljenje i uvek se iznova vraćaju po lek koji kako kažu dosta pomaže. To je kako ističe ovaj Čačanin najbolji dokaz da radi pravu stvar.

